Les envolées sensuelles des Nuits magiques

De l’érotisme, mais libéré du male gaze, ce regard masculin (et souvent masculiniste) qui prévaut dans l’univers de la pornographie. De l’érotisme, selon ce qui fait vibrer un collectif d’autrices. Le tout rassemblé au sein de Nuits magiques, un recueil de nouvelles récemment publié chez KO Éditions.

L’ouvrage n’est pas le premier du genre à proposer une vision féminine du plaisir sexuel; voilà plusieurs années, en effet, que se multiplient les initiatives du genre, qu’elles soient littéraires, ou encore présentées sous la forme de lingerie, voire même de services de production et de diffusion de contenu pornographique, mais là encore, selon un regard féminin.

Dans l’ensemble, bien sûr, rien n’empêche cette sexualité d’être passionnante, palpitante, haletante, puissante, et même animale; quelques textes de Nuits magiques sont d’ailleurs assez crus en ce sens. Mais on ne tombe jamais, fort heureusement, dans la baise, dans le sexe mécanique à grand renfort d’acteurs masculins aux attributs démesurés, ou encore aux actrices qui hurlent à chaque coup de boutoir, le tout sur un divan installé dans un McMansion désespérément vide.

Ici, les autrices laissent aller leur imagination, s’aventurent qui du côté de l’ésotérisme, qui du côté du plaisir solitaire à grands coups d’images salaces et de mise en place savamment orchestrée.

Il ne fait aucun doute que la prose est belle et que les textes sont bien écrits. Et il ne fait aucun doute, non plus, que plusieurs de ces nouvelles sont particulièrement inspirées… et que certaines sont inspirantes. Mais force est de constater, parfois, que les textes semblent avoir été conçus pour leurs autrices, et pas nécessairement pour un public externe. Cela n’est pas un problème en soi, mais il est possible que certaines personnes n’embarquent pas nécessairement dans le délicat ballet entre les mots et les sentiments, entre les lettres et ces bouffées de chaleur que peuvent provoquer cette prose salace.

Il est aussi possible que ce genre de littérature soit majoritairement destiné à un public féminin; non pas que les hommes ne peuvent pas être émoustillés par ce genre d’histoires, mais peut-être que l’érotisme est vécu différemment en fonction du genre?

Quoi qu’il en soit, Nuits magiques saura certainement intriguer, voire titiller les amateurs de plaisirs, littéraires et autres.

Nuits magiques, collectif de nouvelles sous la direction de Laurie Dupont, publié chez KO Éditions, 148 pages