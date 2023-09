Filtre d’amour, une plongée réussie dans l’univers de la police

LecturesB, collaboration spéciale

Filtre d’amour est un tout nouveau roman policier écrit par l’auteur Pascal Martin. Le maestro entraîne son lecteur, sa lectrice, dans une enquête complexe et haletante, avec des personnages vraiment attachants.

Une intrigue de thriller aux multiples facettes

Grâce à une intrigue bien construite, ce livre est un véritable plaisir à découvrir pour tous les fans de récits noirs. Pascal Martin parvient à retranscrire le monde difficile de la police et des brigades criminelles. Par exemple, il pointe du doigt le sexisme ambiant qui pourrit les relations entre collègues et qui pèsent sur les épaules des policières. C’est peut-être pour cette raison qu’il a imaginé le personnage de Sybille de Berneville. Un roman aux multiples facettes, qui réussit le pari risqué d’être à la fois engagé et intelligent dans son propos, sans aucun forcing.

La capitaine de police au caractère bien trempé enquête sur une sale affaire…

Malgré son origine noble, Sybille a choisi de suivre sa passion en intégrant les forces de l’ordre. Elle ne s’attendait peut-être pas à être à ce point moquée sur son apparence physique. En effet, Sybille est imposante et son expérience en fait une experte redoutable, qui n’a peur de rien. Cependant, cette qualité a souvent représenté un obstacle dans sa vie intime, intimidant ses ex-compagnons… Tant pis pour l’amour, Sybille se consacre exclusivement à sa carrière.

D’ailleurs, le récit s’ouvre sur sa rencontre avec Lucien, un nouveau bleu. Ancien membre de la marine, il est très vite impressionné par la carrure de sa partenaire. Elle est plus grande, chevauche sa moto sans crainte. Pourtant, ils seront amenés à collaborer sur cette fâcheuse affaire, troublante au possible.

Une scène de crime maquillée

Ensemble, ils se retrouvent confrontés à une scène de crime très perturbante, à la suite de ce qui ressemble à un accident de voiture. L’enquête mène Sybille à se pencher sur le passé criminel de Cynthia Gaillard, la conductrice morte. Rapidement, d’autres personnages entrent en jeu, tels qu’Amélie Simonin, co-gérante d’une entreprise spécialisée dans l’industrie des sex-toys.

Au fur et à mesure de l’investigation, Sybille et Lucien explorent différents lieux et questionnent plusieurs personnages qui pourraient être témoins ou suspects, voire complices… Ou meurtriers. Les analyses indiquent que la ricine, un poison puissant, a été utilisée pour les éliminer. Enfin, les policiers réalisent des reconstitutions, enchaînent des interrogatoires et des découvertes surprenantes, révélant les activités érotiques qui se déroulent au château de Berneville, une propriété appartenant à la famille de Sybille elle-même. Un genre de gîte échangiste, en somme.

Pascal Martin détail la personnalité de ses personnages

Parallèlement à l’enquête, la vie personnelle des personnages se développe. Lucien prend conscience d’un secret au sujet de son épouse. Cependant, Sybille reste sceptique quant à la sincérité de Géraldine, la femme de son co-équipier.

Malgré des obstacles et des pistes qui mènent souvent à des impasses, Sybille et Lucien finissent par découvrir une issue prometteuse. Qu’en est-il ? Pour répondre à cette question, vous devrez vous plonger dans les méandres de ce Filtre d’Amour et enfin percer le secret derrière ce titre étrange et original.

Filtre d’amour est un roman policier qui passionne ses lecteurs dès les premières pages. Pascal Martin parvient à créer un univers vraiment crédible, avec des protagonistes réalistes et attachants, parfois détestables. De plus, l’aspect engagé du livre réside dans l’émancipation des femmes, qui occupent des postes de pouvoir, contrairement aux polars poussiéreux, qui commencent à tomber en désuétude.

Un enquête policière et un roman humain

Le mélange intelligent et fonctionnel d’intrigue policière et de développements individuels des personnages rendent Filtre d’amour unique en son genre. En explorant des thèmes tels que la nature même de la justice, les relations amoureuses toxiques, l’ouvrage offre un moment de lecture divertissant. Cependant, il ne s’agit pas seulement d’amuser, l’ensemble aiguise l’esprit critique, l’analyse et pousse à s’interroger sur la société dans laquelle nous vivons.

Finalement, Filtre d’amour forme un roman sympathique à ne pas manquer pour les fans de textes du genre. Pascal Martin a réussi à présenter une intrigue solide qui renverse la tendance habituelle. Piquant, le récit comprend une dimension sensuelle, liant le meurtre au sexe. Voilà qui rejoint de nombreuses œuvres de thriller comme la saga Millenium, par exemple — des enquêtes policières et criminelles qui plaisent à tant d’amateurs de ce style.