Fast X: au nom du père

Vin Diesel et sa bande de casse-cous devront faire face à l’une des pires menaces de toute leur carrière cinématographique dans Fast X, le dixième et plus récent volet de la prolifique franchise maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Dominic Toretto et sa famille élargie se sont faits des ennemis puissants au fil de leurs nombreuses aventures. Dix ans plus tôt, à Rio de Janeiro, la bande a volé 90 millions de dollars à Hernan Reyes, le chef d’un cartel de la drogue, et après une poursuite endiablée où ils ont utilisé le coffre-fort massif attaché derrière leurs voitures pour écraser les véhicules de leurs poursuivants, le criminel est mort.

Quand débute Fast X, l’agence secrète pour laquelle le groupe travaille les charge de voler un ordinateur quantique à Rome, mais à leur grande surprise, le camion censé transporter le butin contient plutôt une bombe de 20 kilotonnes qui explose, passant à deux doigts de détruire le Vatican et ravageant une partie de la ville. Considéré comme terroriste et recherché par les polices du monde entier, Dom devra alors affronter l’homme qui les a piégés : Dante, le fils de Hernan Reyes, qui ne souhaite pas le tuer, ce qui serait trop expéditif, mais cherche plutôt à le faire longuement souffrir, en éliminant un à un les membres de sa famille.

En l’espace de vingt-deux ans, Fast & Furious a certes beaucoup évolué, passant des simples courses de rues illégales aux braquages de haut-niveau puis à une sorte de Mission Impossible axé sur les bolides. Reposant sur des scénarios anémiques ne servant principalement que de prétexte pour enfiler les scènes d’action, la longévité de cette franchise peut sembler étonnante, mais elle est probablement due au fait qu’il s’agit d’un des derniers bastions de la masculinité pure et dure au cinéma.

Testostérone, adrénaline, hommes à muscles, importance ultime accordée à la famille et voitures sports trop dispendieuses pour le commun des mortels qui seront cruellement amochées lors de poursuite endiablées, tous les éléments ayant fait le succès de la série sont de retour dans Fast X, mais après 2h20 de visionnement, il est assez frustrant de constater que le long-métrage nous laisse en suspens sans apporter de conclusion, forçant les amateurs à attendre la sortie du onzième chapitre pour connaître le dénouement des événements relatés ici.

La spécialité de la franchise est évidemment les courses de voitures défiant la gravité et les lois de la physique, et à ce niveau, Fast X livre la marchandise, bien qu’il soit difficile de se surpasser après avoir envoyé une Pontiac Fiero dans l’espace lors du film précédent. Pratiquement tous les personnages de la série sont de retour (même certains que l’on croyait morts), et l’on retrouve Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren et Scott Eastwood.

De nouveaux venus s’ajoutent à cette distribution déjà impressionnante, dont Brie Larson, Alan Ritchson et surtout Jason Momoa, qui livre une performance solide dans le rôle de Dante Reyes, un psychopathe qui prend manifestement son pied devant la destruction qu’il cause. Mystérieusement, Little B, le fils de Dom qui était caucasien dans les deux films précédents, est maintenant un Afro-Américain. Peut-être la production a-t-elle pensé que le public, trop occupé à regarder les automobiles rutilantes, ne s’en rendrait pas compte?

La version haute définition de Fast X contient le film sur disques Blu-ray et DVD, et propose plus d’une heure de matériel supplémentaire. Au-delà d’une piste de commentaires livrée par le cinéaste Louis Leterrier, d’un montage des décrochages les plus drôles survenus sur le plateau de tournage et des vidéoclips des chansons Toretto et Angel Part 1, pas moins de huit revuettes différentes sont incluses sur l’édition.

On y parle du défi d’augmenter la mise à chaque nouvel opus, des voitures de rêve que l’on retrouve dans le long-métrage, du personnage de Dante Reyes et de la performance de Jason Momoa, des protagonistes féminins, des leçons de vie que Dom tente d’inculquer à son fils à travers des cours de conduite, ou de l’apparition d’un personnage central de la série qui n’est présent que dans une scène cachée à la fin. Le réalisateur nous entraîne également dans les coulisses des plus grosses séquences d’action.

Même s’il étire la sauce d’une franchise commençant sérieusement à s’essouffler, les inconditionnels de Fast & Furious retrouveront cependant tout ce qu’ils aiment dans Fast X, en autant qu’ils ne se formalisent pas du manque de conclusion, pour laquelle ils devront attendre l’inévitable onzième volet de la série.

6/10

Fast X

Réalisation: Louis Leterrier

Scénario: Dan Mazeau, Justin Lin et Zach Dean

Avec: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron et Jason Momoa

Durée: 140 minutes

Format: Combo Pack (Blu-ray et DVD)

Langue: Anglais, français et espagnol