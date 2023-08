Une petite mordée nocturne avec Yet Another Zombie Survivors

Le nom vise clairement à faire sourire: pas encore un jeu imitant Vampire Survivors, toujours? Eh bien, oui. Cette fois, il s’agit de Yet Another Zombie Survivors, un jeu développé et publié par Awesome Games Studio qui, comme son nom l’indique, met en scène des morts-vivants. En très grandes quantités, évidemment.

La popularité du titre développé par poncle aura eu l’avantage, ou l’inconvénient, c’est selon, d’alimenter un cycle de développement particulièrement rapide ayant mené à la parution d’un très grand nombre de titres tous relativement similaires, dans un sens comme dans l’autre. Le principe de base demeure le même: faire en sorte que notre (ou nos) personnage(s) survive pendant un laps de temps assez court, toujours face à un nombre croissant d’ennemis toujours plus puissants et dangereux, et en améliorant peu à peu nos armes et nos compétences.

YAZS ne fait pas exception à la règle: mais plutôt que d’entrer dans un monde fantastique, comme le font Vampire Survivors et Halls of Torment, pour ne nommer que ceux-là, ou d’offrir des visuels particulièrement épurés, comme 20 Minutes Till Dawn, ce nouveau jeu, sorti à la mi-juillet en accès (très) anticipé, les joueurs retrouveront ici un mélange de toutes les séries et les films sur les zombies, du début du 21e siècle à l’année 2010, environ, et de l’excellent jeu flash The Stand. Celui-ci, lancé en 2007, mélangeait action et planification dans un contexte post-apocalyptique, en plus de contribuer à notre syndrome de tunnel carpien en exigeant une quantité effarante de clics chaque nuit, lorsque venait le temps de tuer des zombies par dizaines afin d’espérer survivre jusqu’au lendemain.

Ici, toutefois, point de souris détruite: oui, il faudra faire preuve d’agilité et éviter de prendre des coups, mais le travail est en bonne partie effectué pour nous. Car si les jeux du genre s’occupent habituellement d’utiliser nos armes à notre place – nous sommes un bullet hell, après tout! –, YAZS va plus loin en visant et tirant pour nous. Ne reste plus, alors, qu’à déplacer notre groupe de survivants, récolter les points d’expérience, éviter les morsures et s’assurer d’aller récupérer les améliorations offertes.

Dans le style classique des aventures de zombies, nous avons le choix entre un soldat, un combattant plus chevronné (mais tirant moins vite), une femme équipée d’un arc, un ingénieur… Avec d’autres personnages que l’on peut éventuellement débloquer en progressant dans le jeu, comme le ninja, la médecin, etc.

Chaque survivant dispose de capacités et d’armements spécifiques qui pourront évidemment être améliorées, et le joueur pourra former son trio de survivant comme bon lui semble (en fonction aussi du hasard, bien entendu), ou encore décider de n’avoir que deux (ou un seul!) survivants. Car diriger moins d’humains face à la horde permet de se spécialiser plus vite, et donc d’être plus efficace… On retrouve là certaines des stratégies d’optimisation qui font la beauté de ce genre de jeux.

L’action, elle, est à l’aune de l’époque: chaotique, violente, avec des tirs et des explosions partout. Un genre d’esprit de l’Amérique, fuck yeah, même après l’apocalypse. Le fait que la seule carte présentement disponible soit une zone urbaine désertée, bétonnée jusqu’à l’infini, comme ce qui existe dans à peu près toutes les banlieues nord-américaines, contribue sans aucun doute à cette impression.

Ultimement, pour l’instant, Yet Another Zombie Survivors a les bases d’un jeu qui pourrait être bien intéressant. Déjà, on se prend à vouloir de nouveau tenter de survivre pendant les 20 minutes nécessaires avant que le soleil se lève. Mais pour véritablement en avoir pour son argent, il faudra attendre l’ajout de nouvelles fonctionnalités et de cartes supplémentaires.

Yet Another Zombie Survivors

Développeur et éditeur: Awesome Games Studio

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français