20 Minutes Till Dawn: les hordes de monstres, une bonne raison de se faire mal

Option plus que notable dans le très grand nombre de titres profitant de la popularité de Vampirer Survivors pour tenter, eux aussi, de trouver leur place dans le sous-genre des horde survivors, 20 Minutes Till Dawn, développé par flanne, sait se démarquer, notamment avec ses visuels audacieux et son style à la fois évocateur du fantastique et de l’horreur.

Là où Halls of Torment, par exemple, s’appuyait très largement sur l’esthétique de Diablo, en allant même jusqu’à utiliser le même genre de fidélité graphique que le premier titre de la saga du hack’n’slash développée par Blizzard, 20 Minutes Till Dawn donne beaucoup plus dans le minimalisme.

Le principe demeure le même, sans surprise: comme le titre l’indique, il faut survivre pendant 20 minutes, toujours avec un nombre croissant de monstres, qui sont eu aussi, peu à peu, plus résistants et dangereux. Et contrairement à d’autres titres, 20 Minutes adopte une formule un peu plus risquée, à savoir que le personnage contrôlé par le joueur n’aura que quelques opportunités pour encaisser un coup, avant de périr, généralement après trois ou quatre blessures subies. Oui, il est possible d’acquérir des points de vie supplémentaires, représentés ici par des coeurs battants, mais il ne sera jamais envisageable de simplement foncer dans le tas et de tout détruire sur son passage.

Le jeu se déroule donc dans ce contexte de stress constant et de proximité avec ces ennemis qui semblent sortis des abysses, aux côtés de Cthulhu: le tout regorge de tentacules, de regards méchants, d’une rage de destruction, et certainement d’une envie de tout dévorer sur son passage. Ou, du moins, de nous dévorer, nous.

À l’instar d’autres jeux du genre, cumuler des points permettra de débloquer de nouveaux personnages, de nouvelles armes… Et survivre à divers niveaux (le jeu en compte trois, pour l’instant) servira à accroître la difficulté, si on le souhaite.

Autrement, la recette est tout aussi connue: il faut tenter de se construire un personnage rapide et qui mitraille à tout va… Ou encore un héros plus lent, mais aussi plus solide. Le tout en choisissant les « bonnes » habiletés proposées lorsque l’on monte de niveau.

Il est fort probable que 20 Minutes Till Dawn, comme bien d’autres jeux du genre, n’obtiendra jamais le statut de jeu inoubliable. Même Vampire Survivors devient répétitif après un certain temps. Mais pour se changer les idées, s’injecter un peu d’adrénaline pendant 20 minutes, justement, le jeu est tout indiqué. La preuve qu’il est possible de se divertir sans s’engager dans une quête longue de plusieurs heures.

Notons aussi qu’une version allégée du jeu est aussi offerte gratuitement sur itch.io, la plateforme destinée aux jeux indépendants.

20 Minutes Till Dawn

Développeur: flanne

Éditeur: flanne et Erabit Studios

Plateformes: Windows, macOS, Android, iOS (testé sur Windows / Steam)

Jeu offert en français (interface et sous-titres)