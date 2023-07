Une petite escapade italienne pour Book Club: The Next Chapter

Disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, Book Club: The Next Chapter, la suite du populaire film de 2018, réunit à nouveau Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen pour un voyage aussi mouvementé que mémorable en Italie.

Diane habite maintenant avec Mitchell, le pilote d’avion qu’elle a rencontré et dont elle s’est éprise dans le premier Book Club. En raison du confinement prolongé aux États-Unis durant la pandémie de COVID-19, le restaurant de Carol a déclaré faillite faute de clients, et elle veille comme une mère poule sur Bruce, son époux victime d’un infarctus. Ayant pris sa retraite de la magistrature, Sharon, l’ancienne juge, n’officie plus que lors de mariages. Vivian, la propriétaire d’hôtel et célibataire endurcie, a déménagé à New York pour se rapprocher d’Arthur, son amour de jeunesse. Puisqu’elles n’habitent plus la même ville, les complices de toujours se réunissent désormais pour leur club de lecture par le biais de Zoom. Lorsque Vivian et Arthur annoncent qu’ils se sont fiancés et qu’ils s’apprêtent à se marier, les quatre femmes décident d’utiliser ce prétexte pour se retrouver, et organisent une bachelorette inoubliable en Italie afin de célébrer les derniers moments de célibat de leur amie.

Alors que la lecture de Fifty Shades of Grey était l’élément déclencheur et le prétexte pour aborder la vie amoureuse (et sexuelle) des femmes d’un certain âge dans le premier Book Club, The Next Chapter abandonne sa prémisse, et à part quelques petites références à Agatha Christie ou à L’alchimiste de Paulo Cohelo, la littérature n’est plus vraiment à l’honneur dans cette suite. Plutôt que de présenter séparément la vie des quatre femmes, le long-métrage se concentre cette fois-ci sur leur amitié, qui dure depuis 50 ans, et prend les allures d’un carnet de voyage. Les septuagénaires boivent, mangent, magasinent, visitent des lieux historiques et discutent durant ce périple mouvementé, où elle se font voler leurs bagages et passeront même une nuit en prison. Bien que quelques blagues soient un peu plus salaces, l’humour est assez léger, mais malgré tout, dans une industrie cinématographique vénérant la jeunesse, il fait du bien de voir une production axée sur des femmes d’âge mûr présentées non pas comme des mères ou des épouses, mais bien comme des personnages principaux à part entière.

Bill Holderman, le réalisateur du premier film, est de retour derrière la caméra pour Book Club: The Next Chapter. S’il profite des paysages paradisiaques de l’Italie, avec des escales à Rome, à Venise et en Toscane, pour produire de belles images de cartes postales, sa réalisation possède assez peu de personnalité, et aurait pu être signée par des dizaines d’autres cinéastes sans que ça ne fasse de différence. Les quatre actrices principales sont de véritables légendes du grand et du petit écran, et en plus d’une complicité bien palpable entre elles, leur niveau de jeu est évidemment irréprochable. Toutefois, contrairement à Diane Keaton, Candice Bergen et Mary Steenburgen, qui semblent accepter leur âge et leurs rides, Jane Fonda a visiblement abusé du botox, et son visage figé ne transmet plus beaucoup d’émotions. Même s’ils sont relégués au second plan, Andy Garcia (Mitchell), Craig T. Nelson (Bruce) et Don Johnson (Arthur) reprennent leurs rôles dans cette suite. Du côté des nouveaux venus, on remarque la présence de l’acteur italien oscarisé Giancarlo Giannini, qui joint la distribution.

En se procurant la version haute-définition de Book Club: The Next Chapter, on obtient le film sur disques Blu-ray et DVD. Le matériel supplémentaire que l’on trouve sur l’édition prend la forme de trois revuettes d’environ cinq minutes chacune. Dans la première, les quatre actrices évoquent les liens qu’elles ont tissé lors du tournage du film précédent, et le plaisir de leurs retrouvailles pour ce second volet. La deuxième présente une entrevue avec le concepteur des costumes, qui parle des styles vestimentaires différents choisis pour refléter la personnalité de chacun des quatre personnages féminins. La dernière explique les raisons ayant motivé le choix de l’Italie, présente les locations de tournage, et souligne la vitalité, la chaleur, la joie de vivre et l’accueil que les Italiens ont réservé aux membres de la production.

Sorte de Sex and the City mettant en vedette quatre femmes septuagénaires, Book Club: The Next Chapter constitue une ode à l’amitié, et propose une leçon sur l’importance de profiter du moment présent, surtout lorsque la majeure partie de sa vie est derrière soi. Il s’agit d’une suite agréable qui, sans trop changer la formule, devrait plaire aux amateurs du premier film.

6.5/10

Book Club: The Next Chapter

Réalisation: Bill Holderman

Scénario: Bill Holderman et Erin Simms

Avec: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Don Johnson, Craig T. Nelson et Giancarlo Giannini

Durée: 107 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray et DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol