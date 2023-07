Renfield, la comédie qui ne manque pas de mordant

Robert Kirkman, le créateur de la bande dessinée The Walking Dead, et le réalisateur Chris McKay, à qui l’on doit l’hilarant The Lego Movie, unissent leurs forces pour dépoussiérer l’univers de Dracula avec Renfield, une comédie de vampire disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD.

Après que son maître ait été horriblement brûlé par la lumière du soleil lors d’un affrontement avec des chasseurs qui tentaient de le tuer, Robert Montague Renfield transporte le cercueil de Dracula dans un hôpital désaffecté de la Nouvelle-Orléans afin que celui-ci puisse récupérer et régénérer son métabolisme. Ayant passé des siècles à son service, Renfield en a assez de la soumission dans laquelle il vit, et il songe à s’affranchir une fois pour toutes de l’emprise du vampire. Il cherche donc conseil auprès d’un groupe de soutien pour les personnes aux prises avec une relation abusive. En essayant de trouver des victimes fraîches pour son patron suceur de sang, il se retrouve au beau milieu d’une guerre entre le gang criminel dirigé par la famille Lobo et les forces de l’ordre. Il fait alors la rencontre de Rebecca Quincy, une policière colérique rêvant de venger la mort de son père. Contre toute attente, ces deux êtres aux personnalités diamétralement opposées deviendront amis, et s’aideront dans leurs quêtes respectives.

Les films de vampires sont légion. Pourtant, en utilisant le point de vue de Robert Montague Renfield, un ancien avocat et le serviteur de Dracula à qui les multiples adaptations du roman de Bram Stoker n’ont jamais accordé beaucoup d’attention, Renfield apporte un regard frais et différent sur le genre. Le long-métrage propose un mélange parfait d’action, d’horreur et de comédie, sans pour autant négliger l’émotion. Puisque le personnage principal acquiert une vitesse et une force surhumaine lorsqu’il mange des insectes, les combats sont spectaculaires, survoltés, et défient souvent la gravité. La production a également recours à une violence tellement exagérée qu’elle en devient comique, comme lorsque Renfield arrache les deux bras d’un de ses adversaires pour frapper les autres avec, ou lorsqu’il décapite un ennemi d’un seul coup de poing. On apprécie également l’humour très adulte du scénario et des répliques.

La réalisation de Chris McKay est impeccable. Le cinéaste reproduit même une scène du Dracula de 1931 de Tod Browning avec ses propres acteurs. Combinant l’esthétique moderne et le gothique, il est difficile de ne pas s’extasier devant les magnifiques décors du film et les éclairages au néon. Optant pour des trucages pratiques plutôt que des images de synthèse, les effets spéciaux s’avèrent très convaincants. Capable du meilleur comme du pire, Nicolas Cage a tendance à surjouer et à en mettre un peu trop, ce qui fonctionne lorsqu’il incarne des personnages très typés comme ici, et chaque apparition du vampire est un pur délice. Autant doué pour le drame que la comédie, Nicholas Hoult est le choix parfait pour interpréter le rôle-titre, et il possède une bonne chimie à l’écran avec Awkwafina, qui joue la policière Rebecca Quincy. La distribution compte également la participation de Ben Schwartz (Parks and Recreation) et de Shohreh Aghdashloo (The Expanse).

La version haute définition de Renfield contient le film sur disques Blu-ray et DVD, et propose une bonne dose de matériel supplémentaire, dont sept scènes retirées du montage ou présentées en version allongée, et une piste de commentaires livrée par la productrice Samantha Nisenboim et le scénariste Ryan Ridley. Six revuettes complètent le menu. La première compile les répliques improvisées de certaines séquences. Dans la seconde, Nicolas Cage parle de ses inspirations pour le rôle, notamment Max Schrek et Christopher Lee. L’équipe aborde la genèse du projet, les thèmes du scénario, et la dynamique entre Renfield et Rebecca dans Behind the Scenes. Une autre revuette explore les maquillages ayant servi pour les étapes de la régénération de Dracula. L’avant-dernière se consacre au faux sang et aux prothèses de latex, tandis que la dernière nous entraîne dans les coulisses des batailles du long-métrage.

En se concentrant sur le serviteur de Dracula et sa rébellion contre son maître, Renfield réussit à apporter une dose de sang neuf à la classique histoire de vampire. Il ne s’agit peut-être pas d’un film très profond, mais le divertissement qu’il procure est solide, et risque de vous faire éclater de rire à de nombreuses reprises.

7.5/10

Renfield

Réalisation: Chris McKay

Scénario: Robert Kirkman, Ryan Ridley et Ava Tramer

Avec: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo, Brandon Scott Jones, Adrian Martinez et Camille Chen

Durée: 93 minutes

Format: Combo Pack (Blu-ray et DVD)

Langue: Anglais, français et espagnol