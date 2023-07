Layers of Fear: l’art de la peur

Disponible depuis peu, la nouvelle mouture de Layers of Fear ne se contente pas de bonifier ses graphiques grâce au moteur de rendu Unreal 5, mais ajoute également une mécanique et du contenu supplémentaire, afin de produire la version définitive du jeu d’horreur.

Remixant le jeu d’horreur original sorti en 2016 ainsi que sa suite de 2019 dans un seul et même titre, la nouvelle mouture de Layers of Fear propose avant tout une expérience narrative, où plusieurs histoires s’entrecroisent. Chaque récit individuel met en scène un artiste torturé, et illustre le chaos de la création et le chemin tortueux menant à l’accouchement d’une œuvre d’art. On incarne tour à tour une autrice afro-américaine ayant remporté une résidence d’écriture dans un phare, un peintre en quête d’inspiration errant dans sa maison victorienne remplie de tableaux, des rats et de fantômes, et un acteur coincé à bord d’un paquebot transatlantique étrangement désert servant de décor au tournage d’un film hollywoodien. Tous les contenus téléchargeables précédemment parus sont également inclus, et permettent de découvrir le point de vue de l’épouse et de la jeune fille du peintre.

Les mécaniques de Layers of Fear sont simples, et typiques de ce genre de titre. Dans une vue subjective à la première personne, on doit explorer méticuleusement chaque pièce afin de progresser. Disséminés à travers les environnements, on trouve des tas de notes, de photographies, de coupures de journaux, de dessins et de lettres racontant l’histoire par bribes avant que le portrait d’ensemble ne devienne plus clair. Un petit cercle blanc apparaît à distance pour indiquer les objets avec lesquels on peut interagir, mais certains d’entre eux (un violon, un pansement, une bouteille de poison à rat, etc.) ne servent qu’à évoquer des souvenirs, tandis que d’autres sont carrément inutiles, mais étant donné qu’on ne veut pas passer à côté d’un item important (comme une clé déverrouillant une porte barrée par exemple), on manipule absolument tout, ce qui allonge artificiellement la durée du jeu.

Une mécanique a été ajoutée à cette mouture de Layers of Fear, soit une lampe à l’huile pouvant dissoudre les spectres nous assaillant et dissiper des objets hallucinatoires, ce qui sert à résoudre certains puzzles. Puisque les environnements ne cessent de se transformer, parfois même sous nos yeux, il serait facile, sans carte, de se perdre dans ce labyrinthe aux formes changeantes, mais le titre réussit toujours à bien nous guider, à l’aide de portes verrouillées ne s’ouvrant qu’au bon moment, ou de meubles barrant notre chemin. Les contrôles fonctionnent bien la plupart du temps, sauf en ce qui concerne la section où il faut composer un numéro sur un téléphone à roulette avec le bâton analogique de la manette. Il n’est pas évident de choisir le bon chiffre alors que la sélection, imprécise, passe souvent tout droit.

S’il roulait sur le moteur de rendu Unity à l’origine, cette version de Layers of Fear a été entièrement refaite, et tourne maintenant sur l’engin Unreal 5, ce qui produit des visuels époustouflants s’affichant en 4K. En dehors de textures beaucoup plus raffinées, l’usage du ray tracing contribue fortement à l’atmosphère sinistre du jeu, et la lumière bleutée de la lune ou des éclairs, la faible lueur des lampes à huile, les flammes rugissantes, ou les particules de poussière ou de cendre flottant en l’air, sont vraiment impressionnants. À mesure que l’on progresse, les décors deviennent de plus en plus surréalistes et cauchemardesques, avec des meubles qui lévitent, un liquide noir et visqueux coulant du plafond, des poupées morbides, ou des tableaux lugubres se modifiant devant nos yeux. Le jeu n’est pas particulièrement long, et la campagne nécessite à peine une douzaine d’heures pour être complétée.

Layers of Fear est un véritable classique du genre, et cette nouvelle mouture apporte juste assez de nouveauté pour que même ceux et celles ayant joué aux deux titres originaux de la franchise aient de bonnes raisons d’y plonger à nouveau. Baissez les lumières, montez le son, et préparez-vous à vivre une expérience digne des meilleurs films d’horreur.

8/10

Layers of Fear

Développeur: Bloober Team, Anshar Studios

Éditeur: Bloober Team

Plateformes: Mac OS, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)