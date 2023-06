Quand Google tente (encore) l’aventure de la tablette

Y a-t-il un avenir dans la tablette numérique? Google semble le penser, puisque le géant de Mountain View propose la Pixel Tablet, un appareil qui souhaite occuper une place centrale au coeur d’un réseau domotique… ou, au moins, offrir une plateforme audio et vidéo minimaliste et efficace.

Les gens au regard le plus acéré se demanderont peut-être si le Nest Hub (ou sa version Max), un appareil doté d’un écran tactile et d’un socle faisant aussi office de haut-parleur, ne s’est pas transformé en un appareil doté d’un écran tactile et d’un socle faisant aussi office de haut-parleur.

Dans sa propre critique du Nest Hub, publiée en 2019, ce journaliste se demandait d’ailleurs si nous aurions un jour droit « à l’équivalent d’une tablette électronique combinée à un bon système de son, le tout doté d’un système de commandes vocales ». Eh bien, c’est maintenant chose faite: non seulement la Pixel Tablet est (un peu) plus grande que le Nest Hub Max, avec un écran de 11 pouces de diagonale, plutôt que 10, mais comme il s’agit d’une tablette, le tout se détache aisément de son socle pour ensuite pouvoir être transporté partout.

Cette tablette est dotée d’un processeur Google Tensor G2, de 8 gigaoctets de mémoire vive, et de 128 (ou 256) gigaoctets de disque dur. L’équivalent, bref, d’un téléphone intelligent relativement standard, un peu à l’instar de la gamme Pixel 7.

Autrement, avec ses côtés arrondis, sa surface arrière couverte de petites aspérités, mais surtout avec son écran et son poids réduits, la Pixel Tablet est particulièrement agréable à transporter. Rien à voir avec le monstre qu’était la Galaxy Tab S8 Ultra, par exemple.

Une machine pour les rassembler toutes?

Cela étant dit, une fois le tout installé et configuré, ce qui s’effectue relativement rapidement, on en vient bientôt à constater que cette tablette est, pour le meilleur et pour le pire, une version plus grande d’un écran de téléphone Pixel, de la même entreprise. Performances similaires, mêmes applications (elles ont été transférées lors de l’installation, après tout)… Il ne manque plus qu’une carte SIM pour pouvoir, en connectant des écouteurs sans fil (peut-être comme ceux de Google?), effectuer des appels.

C’est plutôt lorsque la tablette est reposée sur son socle que l’on appréciera peut-être davantage ce nouvel appareil: on obtient ainsi l’équivalent d’un kiosque à partir duquel il est possible de faire jouer de la musique, des vidéos, ou encore des films. YouTube offrira évidemment une qualité d’image impressionnante, tout comme Netflix. Et pour d’autres services, il est possible d’utiliser l’application mobile dédiée, ou encore d’utiliser le navigateur Chrome intégré dans le système d’exploitation de l’appareil.

On aimera aussi la qualité sonore du haut-parleur encastré dans le socle. Car si la tablette peut, par elle-même, faire jouer de la musique, la différence est plus que notable lorsque l’on reconnecte la tablette et sa base, par le biais d’aimants intégrés. Le son devient alors plus clair, plus riche… même s’il ne s’agit pas d’un résultat à tout casser, comparativement à des enceintes dédiées de qualité.

Ceci dit, replacer la tablette sur son socle a aussi d’autres utilités: l’angle de visionnement devient alors très intéressant, que ce soit pour afficher des photos personnelles, des paysages, ou encore diffuser des vidéos, si l’on souhaite par exemple suivre une recette.

La Pixel Tablet n’est toutefois pas conçue pour être aussi mobile qu’un téléphone, par exemple, et s’il est possible de la recharger directement avec un câble USB-C, on aura tendance à la replacer directement sur son socle, une fois la tâche en cours accomplie.

Véritable appareil d’intérieur, donc, idéale pour les ménages qui, d’un côté, peuvent chercher à se procurer un gadget servant de lieu central de l’automatisation de leurs appareils, ou, de l’autre, débutent à peine dans ce domaine et n’ont pas nécessairement les fonds pour s’acheter une série de bonnes enceintes, la Pixel Tablet ne parvient pas tout à fait à se trouver une place nouvelle sur l’étagère. Mais il y a fort à parier qu’elle répondra malgré tout à bien des besoins.

La Pixel Tablet est offerte à partir de 700 $ canadiens.