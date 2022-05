La Galaxy Tab S8 Ultra, la tablette pour tout faire?

Il y a tablette, et il y a tablette : avec ses 14,6 pouces de diagonale, la Galaxy Tab S8 Ultra, de Samsung, tient pratiquement de l’écran de télévision, plutôt que du traditionnel petit rectangle de composantes électroniques muni d’un écran tactile. Et pourtant, c’est bel et bien une tablette, avec tous ses avantages… et tous ses inconvénients.

À quoi sert une tablette, au juste? Samsung vante sa plus récente déclinaison de sa gamme S en évoquant notamment son processeur cadencé à près de 3 GHz, les caméras de 13 et 6 mégapixels, respectivement, pour son poids d’un peu moins de trois quarts de kilo, mais aussi, forcément, la grande taille de son écran, ce qui en fait un appareil idéal pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, effectuer des appels en visioconférence, ou encore utiliser le stylet S Pen pour dessiner, prendre des notes ou améliorer l’expérience lors de l’utilisation de Google Duo.

Tout cela est bien beau, et la Galaxy Tab S8 Ultra est effectivement certainement impressionnante, que ce soit en raison de son design, ou de la qualité de son image, mais force est d’admettre que dans la version testée, c’est-à-dire uniquement la tablette et son stylet, sans aucun accessoire, on se demanderait bien pourquoi on débourserait les 1500 $, taxes incluses, qui sont réclamées pour l’achat de l’appareil.

Après tout, le Galaxy Book2 Pro 360, un ordinateur portatif ultraléger muni de caractéristiques similaires, mais qui peut aussi se transformer en tablette, est offert pour un montant similaire.

Considérations financières mises à part – et l’on ne tiendra pas compte des incitatifs de Samsung à se munir également d’un téléphone, d’écouteurs sans fil, et d’autres accessoires aussi vendus par l’entreprise –, la S8 Ultra pourrait bien être une très bonne tablette. Certes, il faut choisir les applications qui conviendront le mieux à l’appareil. N’espérez pas, ainsi, écrire sur l’écran tactile aussi rapidement que sur un téléphone, par exemple… Du moins, sans clavier supplémentaire, ou sans jumeler d’accessoire par Bluetooth. Toutefois, c’est du côté des applications dites « créatives », soit le dessin, le montage photo et vidéo, et tout ce qui peut être lié de près ou de loin au multimédia, qui tiennent ici le haut du pavé.

Avec énormément d’espace de travail sur l’écran, et à l’aide du stylet pour se donner la précision nécessaire pour accomplir des tâches spécifiques, la S8 Ultra plaira sans aucun doute aux artistes, qu’ils soient professionnels ou amateurs. L’appareil dispose aussi d’une autonomie particulièrement longue, que ce soit en mode veille ou en l’utilisant de façon intensive.

Et il faut l’avouer, se réfugier sous les couvertures pour écouter un film est de très loin beaucoup plus agréable avec une tablette qu’en traînant son ordinateur portable encombrant, pesant et inconfortable.

Faut-il donc se procurer une Galaxy Tab S8 Ultra? Si le prix n’est pas rebutant, et si l’on ne trouve déjà pas en possession de quantité d’autres appareils électroniques similaires (téléphone intelligent, ordinateur portatif, ordinateur de bureau et télévision connectée), cette nouvelle tablette de Samsung est effectivement une idée intéressante. À ne pas confondre, toutefois, avec un hybride tablette / ordinateur portatif, à moins que l’on y accole un clavier, et possiblement une souris. Après tout, avec de l’imagination, tout est possible!