La protection incendie, version Kidde

Le fabricant de produits de sécurité Kidde vient de mettre sur le marché un nouveau modèle de détecteur combiné : fumée et monoxyde de carbone. Comme il se doit, le produit se veut moderne et connecté. Il doit être branché au courant alternatif et est muni d’une pile au lithium scellée, d’une durée de 10 ans, qui est prête à assurer la relève en cas de panne d’électricité.

Jusque-là, rien pour se démarquer de ses concurrents. Mais certaines fonctions viennent ajouter à l’utilité du produit. Fonctions qui nécessitent, bien sûr, le téléchargement d’une application sur votre téléphone intelligent. Lors de l’installation de l’application, il nous a fallu plusieurs tentatives pour réussir à créer un compte. On se demande d’ailleurs pourquoi ladite application exige de connaître notre position pour nous autoriser à créer un compte.

Vous l’aurez deviné, si une alarme se déclenche pendant votre absence, vous recevrez une notification sur votre téléphone. Voilà une fonctionnalité bien pertinente. Ce qui est cependant un peu cocasse, ce sont les messages vocaux qui sont émis en même temps que le signal d’alarme : si l’appareil détecte de la fumée, il criera « feu » pour celles et ceux qui n’auraient pas compris. Franchement!

Et si vous trouvez trop difficile d’appuyer hebdomadairement sur le bouton de test, vous pouvez toujours utiliser Alexa ou Google pour le faire à votre place, si vous le leur demandez gentiment.

Parmi les caractéristiques qui nous apparaissent pertinentes, il y a la mise en réseau de l’ensemble des détecteurs du même modèle qui sont installés dans votre demeure. Si une alarme est déclenchée dans une pièce, elle le sera aussi dans chacune des pièces où se trouve un appareil. Bien sûr, tout cela nécessite une connexion Wi-Fi. Mais qu’advient-il de toutes ces gentilles fonctionnalités si le Wi-Fi est en panne, entre autres lorsque l’électricité vient à manquer?

L’application apparaît somme toutes conviviale et l’installation du détecteur est assez aisée, surtout si vous choisissez de remplacer votre détecteur précédent qui était aussi branché sur le courant alternatif.

Finalement, le fabricant a eu la bonne idée de fournir un guide de l’utilisateur plutôt qu’un simple lien vers des instructions sur un site. Ce guide de l’utilisateur est d’ailleurs plutôt bien fait.

Le détecteur se détaille entre 120 $ et 140 $ et on le retrouve chez une vingtaine de chaînes au Québec.