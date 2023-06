Creed III : frères et ennemis

En plus d’interpréter le rôle-titre, l’acteur Michael B. Jordan passe derrière la caméra pour la toute première fois de sa carrière en réalisant le troisième volet de la série Creed, maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Adonis Creed, le champion du monde invaincu des poids lourds, a pris sa retraite il y a trois ans, et il se consacre désormais à l’entraînement de la prochaine génération de boxeurs et à sa famille. Retrouvant sa liberté après avoir passé 18 ans en prison, Damian Anderson, son ami de l’époque où il vivait en maison d’accueil, refait surface et le contacte. Souhaitant se remettre à la boxe, il demande son aide pour y parvenir.

Sentant qu’il a une dette envers son ami, Adonis accepte de lui donner une chance, bien qu’il n’ait aucune expérience professionnelle, et organise un match entre lui et son poulain, Felix Chavez, le champion actuel des poids lourds. Malheureusement, Anderson est une brute vicieuse qui ne se bat pas à la loyale et cherche à faire mal au reste du monde pour se venger de ce qu’il a subi. Il blesse gravement son adversaire, lui ravissant la ceinture et le titre. Sentant qu’il a été manipulé, Creed décide alors d’enfiler de nouveau ses gants, et c’est sur le ring que les deux hommes régleront leur différend.

Creed III s’inspire d’une formule éprouvée dans les histoires de boxe, alors qu’un champion reconnu, embourgeoisé et habitué à un certain confort doit défendre son titre (et son honneur) contre un adversaire tentant de se sortir de la misère et affamé de victoire qui possède le fameux « œil du tigre ». Bien que ce troisième chapitre cherche à se démarquer et à raconter une histoire différente, les scénaristes ont commis l’erreur de faire table rase du riche héritage de la franchise Rocky, auxquels les deux premiers films faisaient généreusement référence, et pour cette raison, le long-métrage s’avère le moins bon de la trilogie. Michael B. Jordan n’aurait pas dû oublier que, à l’image de son personnage, la série Creed n’aurait pas remporté autant de succès sans l’Étalon italien, dont l’absence ici se fait cruellement remarquer. La production n’essaie même pas d’expliquer pourquoi Sylvester Stallone n’est plus de la partie, comme s’ils avaient voulu complètement l’effacer, ce qui est vraiment dommage.

De Raging Bull à Rocky, la boxe a prouvé à maintes reprises ses qualités cinématographiques. Michael B. Jordan passe derrière la caméra avec Creed III, et même s’il produit de belles images, son manque d’expérience en tant que réalisateur se voit à l’écran. Tout en ayant recours au classique montage de l’entraînement intensif et en montrant certains coups au ralenti pour en accentuer la violence de l’impact, il ne filme pas les combats avec la même grâce et la même intensité que les deux premiers volets.

Jordan partage une complicité tangible avec Tessa Thompson, de retour pour la troisième fois dans le rôle de son épouse Bianca, et ils forment un couple crédible. Phylicia Rashad joue de nouveau sa mère. Incarnant son ancien ami Damian Anderson, Jonathan Majors (qui a récemment rejoint l’univers cinématographique de Marvel dans le rôle de Kang le conquérant) s’ajoute à la distribution cette fois-ci, et faisant preuve d’une incroyable intensité, il livre la meilleure performance du long-métrage.

La version haute-définition de Creed III contient le film sur disques Blu-ray et DVD, et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. En dehors de trois scènes retirées du montage final, le matériel supplémentaire sur l’édition se limite à deux revuettes d’une dizaine de minutes chacune. La première aborde le double rôle de Michael B. Jordan devant et derrière la caméra, explique les raisons pour lesquelles le producteur Irwin Winkler lui a demandé de réaliser ce troisième volet, et parle de son coaching de cinéaste par Denzel Washington et Ryan Coogler. La seconde revuette explore la dynamique entre les deux anciens amis devenus adversaires, ainsi que le choix de l’acteur Jonathan Majors pour incarner cette rivalité.

Sans être un grand amateur de drames sportifs, j’ai beaucoup apprécié les deux premiers Creed, principalement en raison de leurs nombreuses références à l’univers cinématographique de Rocky, mais en se coupant complètement de cet héritage, ce nouveau chapitre s’avère beaucoup moins bon, et un peu décevant.

6.5/10

Creed III

Réalisation : Michael B. Jordan

Scénario : Keenan Coogler, Zach Baylin et Ryan Coogler

Avec: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Tony Bellew, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu et Phylicia Rashad

Durée: 116 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol