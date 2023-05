Dix millions de copies vendues en trois jours : qu’est-ce qui explique le succès planétaire de Legend of Zelda : Tears of the Kingdom? À Pixels et préjugés, Hugo, Louis-Gabriel et Francis discutent de ce nouveau titre de chez Nintendo, et se penchent sur la course folle à la performance des jeux AAA.

Pour (ré)écouter les autres épisodes, c’est par ici.

Retrouvez-nous sur BaladoQuébec (directement ou par fil RSS). Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Suivez-nous sur Facebook.