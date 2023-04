La Nuit du Cerf : cinéma, théâtre et musique sur fond d’art circassien

La compagnie Le Roux s’attaque à plusieurs arts simultanément. La Nuit du Cerf, offert au théâtre de La Tohu, à Montréal, débute comme un vieux film qui craque, se poursuit comme une pièce de théâtre à l’intrigue familiale embrouillée et reposant sur un suspens, pour finalement présenter une série d’acrobaties et autres virtuosités circassiennes et clownesque de très grande qualité.

Sur des musiques bien choisies et entrecoupées de fragments de dialogues, les six artistes, quatre hommes et deux femmes, font voltiger les corps, les décors et la narration qui n’est que prétexte à leurs virtuosités.

Cela fait quelque temps déjà que les arts circassiens entretiennent des relations intimes avec la danse, le théâtre et la narration, le tragique et le comique.

Dans La Nuit du Cerf, les enfants d’une femme qui vient de mourir se rencontrent dans une maison pour préparer ses funérailles. L’un des protagonistes, James, un jeune homme de 32 ans va mourir, et il nous promet lui-même de découvrir comment et pourquoi.

Chacun des personnages possède un nom et une personnalité bien définie. Dans la maison dont on a vu l’extérieur, mais à l’intérieur de laquelle se déroule l’action, il y a Roland, le policier qui passe son temps à manipuler maladroitement son pistolet, Tibou, petit et solitaire, qui aime la chasse et la pêche, Béa, rédactrice en chef d’un magazine de mode, Nancy un peu futile et un peu déroutante dans ses comportements et il y a James qui fait le bilan de ce qu’il n’a pas pu vivre puisque sa vie va bientôt s’interrompre… Tous se mettent à table, quand un mystérieux inconnu frappe à la porte comme le tonnerre, alors que l’orage gronde à l’extérieure.

Dans des décors de théâtre qui se métamorphosent sans qu’on y prête vraiment attention, les six artistes multiplient les voltiges et les acrobaties les plus improbables et qui défient les lois de la gravitation. Le spectacle inclut d’autres arts circassiens, de véritables chorégraphies coordonnées ou des clowneries qui alimentent les disputes de famille, mais aussi des numéros savamment intégrés de funambules ou de trapèzes et autres sauts dans les airs à couper le souffle. Il a ses moments comiques et ses moments poétiques, comme la finale qui est particulièrement réussie.

Si l’intrigue est plutôt embrouillée, c’est parce qu’elle n’est que prétexte et décor à de nombreuses références de la culture populaire française ou américaine et cinématographique des années 70.

La Nuit du Cerf

Auteurs: Lolita Costet, Charlotte Saliou, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas, Valerie Benoit, Mason Ames

Interprètes : Coline Mazurek, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas, Mathilde Jimenez, Andrei Anissimov

Direction artistique : Cirque Le Roux

Mise en scène : Charlotte Saliou

Dramaturgie : Cirque Le Roux avec Fred Ruiz

Musique originale : Alexandra Stréliski

Chorégraphie : Cirque Le Roux avec Colin Cunliffe

Costumes : Cirque Le Roux avec Clarisse Baudinière

Scénographie : Cirque Le Roux avec MOA et Benoit Probst ART&OH

La Nuit du Cerf, du 25 au 30 avril à La Tohu, à Montréal