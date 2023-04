La consommation de cannabis stable au Québec entre 2021 et 2022

Il s’agit sans doute d’une bonne nouvelle pour les plus inquiets en matière de santé publique, mais un développement décevant pour les producteurs et les distributeurs : selon une nouvelle note d’information publiée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la consommation de cannabis n’a pas augmenté sur le territoire québécois entre 2021 et 2022.

Ainsi, à l’instar de l’année précédente, un peu moins d’un Québécois sur cinq (19 %) a consommé des produits de cannabis en 2022, soit 23 % des hommes et 16 % des femmes.

Depuis 2018, toutefois, cette consommation est en hausse; avec la légalisation, survenue cette même année, la proportion de répondants ayant allumé, mangé, etc. est passée de 14 à 19 points de pourcentage. Cela comprend les adolescents de 15 et plus, en plus des adultes.

Sans trop de surprises, ce sont les jeunes consommateurs – légaux –, soit les 21 à 34 ans, qui sont davantage portés à succomber à l’appel de marijuana, dans une proportion de 40 % chez les 21 à 24 ans, et de 37 % chez les 25 à 34 ans.

Par ailleurs, l’ISQ dit constater une diminution de la consommation chez les 15 à 17 ans, mais une hausse chez les 25 ans et plus.

Toutes ces données sur la popularité du cannabis chez les différents groupes d’âge cachent toutefois une statistique claire : plus de 4 consommateurs de cannabis sur 10 (42 %) n’ont allumé qu’une fois au cours d’un mois donné, mentionne la note d’information.

À l’autre extrémité du spectre, 14 % des répondants ont indiqué consommer du cannabis tous les jours; 19 % le font entre un et trois jours par mois, et 24 % un à six jours par semaine.

Ces proportions sont elles aussi demeurées inchangées depuis 2018, indique-t-on.

Enfin, 67 % des consommateurs de cannabis sont passé au moins une fois par les locaux de la Société québécoise du cannabis, soit la même proportion en 2022 et 2021. « Près de 41 % se sont approvisionnés auprès d’un membre de la famille, d’un ami ou d’une connaissance, et 8 % auprès d’un fournisseur illégal, une proportion qui a diminué depuis 2021 alors qu’elle était de 11 % », précise l’ISQ, avant de souligner qu’une personne interrogée peut être passée par plusieurs fournisseurs.