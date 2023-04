Scars Above : perdu dans l’espace

S’il n’a pas fait beaucoup de bruit depuis sa sortie, Scars Above, un jeu indépendant de science-fiction misant sur un niveau de difficulté assez relevé et une histoire intrigante et originale, mérite assurément d’être découvert par les joueurs.

Un étrange objet volant en forme de pyramide, le Métahédron, apparaît dans l’espace à proximité de la Terre. Quelle est la nature de cette chose, d’où vient-elle et qui l’a envoyée? Afin d’essayer de répondre à ces questions, le groupe tactique SCAR (Sentient Contact Assessment and Response), est envoyé sur place. Arrivée à destination, l’équipe scanne l’objet afin d’en apprendre davantage sur lui, mais une lumière aveuglante surgit, et les quatre membres d’équipage du vaisseau Hermès sont transportés sur une planète inconnue en-dehors du système solaire. Kate Ward, le personnage que l’on joue, se réveille seule, et part alors à la recherche de ses coéquipiers. Elle est rapidement accueillie par l’hologramme d’une créature extraterrestre, qui tente de communiquer avec elle. La jeune femme devra affronter la faune hostile afin de retrouver les siens, et trouver une façon de rentrer chez elle.

Jeu de tir à la troisième personne, Scars Above a été qualifié par certains de Dark Souls de science-fiction. Il est vrai que le titre est assez coriace et que l’on y meurt régulièrement, mais en partant, trois niveaux de difficulté différents sont offerts (recrue, spécialiste et commandant), ce qu’on ne voit habituellement pas dans un « Souls-like ». Des piliers extraterrestres, disséminés avec parcimonie à travers les environnements, agissent comme points de sauvegarde pour enregistrer notre progrès. Activer l’un de ces monolithes régénère notre santé, recharge nos munitions et remplit notre jauge d’endurance, mais fait aussi réapparaître tous les ennemis tués précédemment sur le niveau. C’est à peu près la seule mécanique que les deux jeux ont en commun.

Bien que Kate Ward soit munie d’une sorte de bâton télescopique pour le combat au corps à corps et qu’un bouton de la manette nous laisse effectuer une roulade afin d’esquiver les coups, l’expérience de Scars Above se concentre avant tout sur le tir. Notre arme principale est la Soudeuse SLD-26, qu’il faut assembler soi-même au tout début du jeu. Celle-ci lance une décharge électrique fort utile quand on tombe nez à nez avec l’une des différentes créatures belliqueuses peuplant cette planète. Les extraits galvaniques récoltés çà et là agissent comme munitions. À mesure que l’on progresse dans l’histoire, on obtient des plans permettant de créer des modules supplémentaires avec notre imprimante 3D portative, qui ajoutent des dégâts de feu ou cryogéniques à notre arme.

Contrairement à la plupart des jeux du genre, on n’acquiert pas d’expérience au fil des combats dans Scars Above. On peut scanner la faune et la flore pour en apprendre davantage sur cette étrange planète, et ce sont les connaissances accumulées qui nous donnent des points d’aptitudes, ainsi que les Cubes de savoir cachés dans les environnements. Investir ces points permet d’améliorer différents aspects de notre personnage à travers l’arbre de compétence. On peut augmenter notre endurance ou notre santé de 20%, extraire davantage de ressources des plantes et des minéraux, augmenter la charge de la batterie alimentant nos gadgets, ou équiper un bouclier de xéno-essence servant à diminuer les dégâts infligés par les ennemis.

Les rendus de Scars Above sont d’une qualité étonnante pour un jeu indépendant, mais la direction artistique n’est pas particulièrement inspirée, et les environnements auraient pu être un peu plus dépaysants. On se trouve après tout sur une autre planète. Du côté des ennemis que l’on affronte, ceux-ci manquent malheureusement un peu de variété. Cet aspect répétitif est encore plus évident auprès des différents boss auxquels on est confronté dans le jeu, et on se retrouve à adopter sensiblement la même tactique pour tous. La plupart ont un cercle rouge sur leur corps, parfois au centre de la poitrine. On utilise donc les capacités cryogéniques de notre arme pour les figer sur place, avant de tirer leur point faible. Rincez et répétez.

Malgré un certain côté répétitif au niveau des ennemis, Scars Above propose une expérience d’une qualité exceptionnelle pour un titre indépendant. Misant sur l’originalité de son univers et un récit captivant, il s’agit d’un jeu qui vaut définitivement le détour.

7.5/10

Scars Above

Développeur: Mad Head Games

Éditeur: Prime Matter, Plaion

Plateformes: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series S/X (testé sur PS5)

Jeu disponible en français (textes à l’écran et voix parlées)