Mario Kart 8 Deluxe, la plus populaire des aventures du plombier italien

Il aura fallu près de 40 ans pour y parvenir, mais la première véritable saga mettant en vedette l’irremplaçable Mario, le célébrissime plombier italien amateur de champignons et de tuyaux, n’est plus le titre le plus populaire de la série de jeux mettant en vedette le sauveur du royaume de la princesse Peach.

Selon de nouvelles données colligeant les ventes des différents titres dans lesquels apparaît notre héros, Mario Kart 8 Deluxe, d’abord sorti en 2017, s’était ainsi écoulé à 52 millions d’unités en date de la fin de l’an dernier, soit un record absolu. Cette statistique vient aussi prouver l’indéniable attrait de ces jeux de course où les personnages de la série s’affrontent sur des circuits bien souvent fantastiques et loufoques, à l’aide de diverses armes, améliorations et superpouvoirs.

En deuxième position, loin derrière, on retrouve ainsi le classique des classiques, Super Mario Bros., soit le titre original lancé sur la console Nintendo originale, en 1985. Ce jeu, depuis longtemps entré dans l’univers vidéoludique et culturel commun, et qui a cimenté l’univers du plombier, de son frère, de la princesse Peach et de l’infâme Bowser, a été vendu à plus de 40,2 millions d’occasions.

En troisième place, toujours selon les données publiées cette semaine, on retrouve un autre titre de la série Mario Kart : c’est en effet Mario Kart Wii, sorti en 2008, avec ses 37,38 millions de copies vendues. Se faufile ensuite un autre jeu de plateformes plus traditionnel, New Super Mario Bros, qui est sorti en 2006 sur une plateforme cependant moins traditionnelle : la DS, une console portative possédant un écran tactile (30,80 millions de copies). Ce même jeu, cette fois vendu pour la Wii, est le cinquième titre le plus vendu de l’univers Mario, avec 30,32 millions d’exemplaires écoulés.

Pour les plus nostalgiques, il faut attendre la huitième place de ce palmarès (qui en compte dix) pour trouver un autre titre considéré comme « classique », c’est-à-dire Super Mario World, l’un des titres phares de la Super Nintendo, la console lancée en 1990. Ce jeu, où l’on a notamment fait la connaissance de Yoshi, s’est écoulé à 20,61 millions d’exemplaires. Tout juste avant, on trouve un autre jeu de course, Mario Kart DS, avec 23,60 de copies vendues.

En toute fin de liste, on trouve le seul jeu de la série Mario Party, avec ses séries de mini jeux, soit Super Mario Party, sorti sur la console Switch en 2018, avec ses 18,79 millions d’exemplaires vendus jusqu’à maintenant.

