De la rouille et du sable dans Escape From The Red Planet

À gauche, à droite et au centre : que des ennemis. Comment faire pour s’en sortir? Les gens de chez Frosty Pop ont peut-être la solution, dans Escape From The Red Planet, un jeu de tower defense tout juste lancé sur Steam.

Comme son nom l’indique, le jeu nous place dans la peau d’un personnage qui veut s’échapper de Mars; le hic, c’est que Mars est remplie… de Martiens. Et ces Martiens n’entendent pas à rire; il faudra donc défendre votre base, largement composée d’une antenne émettant un signal de détresse et d’un superordinateur qui vous aidera dans vos tribulations.

Et pour se défendre, il faudra construire des fortifications et des tourelles, mais aussi des systèmes permettant d’acquérir la précieuse énergie solaire qui est utilisée pour tout. Pire encore – ou de façon encore plus complexe, c’est selon –, les tourelles de défense n’ont qu’une réserve limitée de coups à tirer. Une fois leurs munitions épuisées, ces tours s’autodétruisent et il faudra en construire de nouvelles, ce qui signifie disposer des ressources nécessaires en ce sens.

Autre obstacle sur notre chemin : avec seulement trois emplacements où construire des tourelles, et une variété d’ennemis qui forcera bientôt le joueur à installer plusieurs sortes d’armes différentes, il faudra rapidement sacrifier certaines tourelles pour parer au plus pressant et viser des ennemis aériens, par exemple, alors que les armes en place ne permettent d’attaquer que les Martiens se déplaçant au sol.

Oh, il y a bien la possibilité d’utiliser son propre pistolet laser, mais son efficacité est terriblement limitée, tout comme son nombre de coups avant de devoir attendre la (lente) recharge.

Sans surprise, plus le joueur progresse à travers les niveaux offerts, plus les choses se corsent, et il n’est pas rare d’éliminer le dernier ennemi de justesse, alors que l’on pensait que tout était perdu.

Cependant, à l’instar d’autres jeux de tower defense, Escape From The Red Planet est prisonnier des codes de son propre genre : il faudra constamment construire ou entretenir des structures pour détruire les monstres qui débarquent en différentes vagues. Et même là où d’autres titres proposent des cartes qui varieront, ici, ce ne sont que les ennemis qui changent, généralement en étant plus nombreux et plus féroces. À peine aura-t-on, quelques fois, certaines différences concernant la collecte d’énergie solaire, par exemple.

Autrement, on ne verra que notre personnage et ses tourelles, les ennemis ne se montrant habituellement que sur la carte montrant la progression du niveau; si ces Martiens se rapprochent trop de notre base, alors ils apparaîtront sur l’écran principal. Autrement, ils seront tués hors écran, à moins que l’on ne passe en vue à la première personne pour utiliser notre arme personnelle.

Tout cela fait d’Escape From The Red Planet un titre quelque peu redondant qui manque de variété pour véritablement susciter l’engouement du joueur. Mais à moins de 10 $, on pourra toujours arguer que le jeu vaut les quelques espèces sonnantes et trébuchantes réclamées.

Escape From The Red Planet

Développeur et éditeur : Frosty Pop

Plateforme : Windows (Steam)

Interface du jeu offerte en français

