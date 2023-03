Puss in Boots: The Last Wish – la neuvième (et dernière) vie du Chat Potté

Il aura fallu plus de dix ans pour que le film Puss in Boots, un spinoff de la franchise Shrek, ait droit à une suite, mais l’attente en valait la peine puisque The Last Wish, disponible depuis peu en 4K, Blu-ray et DVD, surpasse l’original, autant au niveau de l’animation que de son scénario.

Après avoir terrassé un géant, le légendaire Chat Potté meurt, écrasé sous la cloche en fonte d’une église. Comme il a déjà dilapidé huit de ses neuf vies, il ne lui en reste plus qu’une seule. Tombant nez à nez avec un sanguinaire loup chasseur de prime qui réussit à le faire saigner en lui assénant un coup de serpe à la tête lors d’un combat, le félin intrépide connaît la peur pour la toute première fois de sa vie, et prend ses jambes à son cou.

Il décide donc d’enterrer son chapeau à plume, sa cape, et ses fameuses bottes de cuir, et de prendre sa retraite. Il trouve refuge chez Mama Luna, une vieille dame hébergeant des dizaines et des dizaines de chats errants, mais s’adapte plutôt mal à la vie domestique. Le Chat Potté entend alors parler d’une carte indiquant l’emplacement de l’Étoile à Vœu, un objet magique exauçant les désirs de quiconque le trouve. Dans l’espoir de recouvrer ses vies perdues, il remet alors son costume d’aventurier et vole la carte à Jack Horner. En compagnie de Kitty Pattes de Velours, son ancienne complice et amante, et de Perrito, un chihuahua à la recherche d’amis, le trio entamera un long et dangereux périple à travers la Forêt Sombre.

À l’instar de la franchise Shrek, d’où le Chat Potté est issu, le grand charme de Puss in Boots: The Last Wish est de détourner les personnages intemporels et bien connus des contes de fées pour en présenter des versions modernes et parodiques. Boucle d’Or et les Trois Ours forment ici un gang criminel et Jack Horner, de la comptine anglaise du même nom, est devenu obèse (et aigri) à force de manger des tartes. On trouve aussi des clins d’œil à Midas, aux Lilliputiens, à Cendrillon, à Alice au pays des merveilles, à Jiminy Cricket ou à Mary Poppins. Au-delà des scènes d’action et de l’humour, qu’il contient en abondance, le long-métrage est étonnamment profond pour un film d’animation familial, et aborde des thèmes très adultes, dont la loyauté, la vieillesse et l’inévitabilité de la mort, mais le scénario traite aussi du fait que l’objet de nos désirs se trouve souvent juste devant nous, et qu’il est préférable d’apprécier les choses que l’on a déjà plutôt que de toujours rêver d’en avoir davantage.

Les studios DreamWorks sont déjà réputés depuis des années pour la très grande qualité visuelle de leurs animations, mais ils se sont encore surpassés avec Puss in Boots: The Last Wish. La production a choisi d’emprunter l’esthétique des aquarelles illustrant les vieux livres de contes de fées plutôt qu’un rendu lisse et luisant habituellement associé aux images de synthèse, et le résultat est splendide. Les couleurs sont incroyablement riches et vibrantes, surtout en 4K, et les animateurs font preuve d’un excellent sens de l’observation pour reproduire le comportement et le mouvement des félins. Le doublage est impeccable, et repose sur une distribution composée d’acteurs d’expérience. Antonio Bandera prête une fois de plus sa voix au Chat Potté, un rôle qu’il joue depuis maintenant vingt ans, et Salma Hayek se glisse de nouveau dans la peau de la chatte dégriffée Kitty Pattes de Velours. Florence Pugh interprète Boucle d’Or, Olivia Colman, Ray Winstone et Samson Kayo sont les Trois Ours, et John Mulaney livre un Jack Horner complètement hilarant.

En plus du film sur disques 4K et Blu-ray, l’édition ultra-haute définition de Puss in Boots: The Last Wish compte également une bonne quantité de matériel supplémentaire, à commencer par une piste de commentaires livrée par les réalisateurs Joel Crawford et Januel Mercado, le producteur Mark Swift, le monteur James Ryan et la scénariste en chef Heidi Jo Gilbert, ainsi que trois scènes retirées du montage. On a droit à un court-métrage d’animation de quatre minutes intitulé The Trident, à six courtes revuettes de deux minutes chacune montrant les acteurs principaux lors de l’enregistrement des voix en studio, et à une autre dans laquelle les membres de l’équipe parlent de leur affection pour le personnage et son univers et leurs intentions avec ce nouveau volet. Des documents montrent comment dessiner le Chat Potté et Kitty, ou fabriquer un Perrito en papier. On trouve également une compilation des répliques les plus drôles de Jack Horner, le vidéoclip de la chanson Fearless Hero, et une vidéo de quatorze minutes montrant des chats en train de jouer.

Pouvant plaire autant aux plus jeunes qu’à leurs parents qui ont grandi avec Shrek, Puss in Boots: The Last Wish est un film d’animation divertissant et touchant. Si vous avez apprécié le premier volet de la série, vous adorerez cette suite, supérieure à tous les niveaux.

7.5/10

Puss in Boots: The Last Wish

Réalisation: Joel Crawford et Januel Mercado

Scénario: Paul Fisher, Tommy Swerdlo, Tom Wheeler

Avec: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo et John Mulaney

Durée: 102 minutes

Format: UHD (4K et Blu-ray)

Langue: Anglais, français et espagnol

