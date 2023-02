Farming Simulator 22 : le paradis des fans de John Deer

Farming Simulator 22 est un jeu de gestion à la première personne qui mise sur le réalisme. Tenez-vous-le pour dit d’entrée de jeu : il s’adresse à un public qui en connaît un minimum sur l’agriculture et ses outils, ou qui a envie d’en apprendre sur le sujet.

L’accompagnement du nouveau joueur est, qui plus est, minimal. Le tutoriel aborde les mécaniques de base en quelques minutes et explique comment faire pousser et vendre une récolte. Voilà, c’est à vous de transformer votre ferme ou votre lopin de terre en haut lieu de l’agriculture.

Les joueurs des opus précédents n’auront pas eu grand besoin de ce tutoriel. Farming Simulator 22 ne déroge pas à la recette de ses prédécesseurs et s’apparente largement à Farming Simulator 19, en plus joli et avec quelques fonctions supplémentaires.

Pour les néophytes, à l’inverse, il en restera énormément à apprendre. D’autres tutoriels, sur YouTube par exemple, pourraient être très utiles. Le tutoriel aura toutefois fait passer un message : l’agriculture, c’est du travail.

Retroussez vos manches… et sortez vos catalogues de tracteurs

Faire pousser du blé, c’est tout simple. Retirer les roches, retourner la terre, planter la semence, mettre de l’engrais puis de la chaux, attendre, arracher la mauvaise herbe, attendre, sauver sa récolte avec des pesticides si on a oublié d’arracher la mauvaise herbe, attendre, récolter. Ne reste qu’à entreposer, transporter et vendre le tout.

La machinerie agricole, par contre, c’est plus compliqué. Chacune de ces étapes nécessite l’utilisation adéquate des outils appropriés. Si on apprend vite quel outil s’acquittera d’une tâche spécifique d’une telle manière, on découvre ensuite que tel tracteur n’est pas compatible avec tel outil, qui lui, de toute façon, n’est pas compatible avec ce qu’on veut semer.

Et des machines en tous genres, dans Farming Simulator 22, il y en a beaucoup. Plus de 400, en comptant les véhicules. Machines qui sont, sans exception, des copies exactes de véritables produits sur le marché.

Le studio suisse GIANTS Software sait que son public ne manque pas de travailleurs agricoles qui rêvent au tracteur de l’année. Il met de l’avant, autant dans ses campagnes promotionnelles que dans le jeu lui-même, la présence d’une centaine de marques comme John Deere ou Case IH, y voyant clairement un argument de vente important.

Des options pour tous les goûts

La force de Farming Simulator 22 est celle du temps et des petites choses. La licence existe depuis 2008 et les améliorations, les ajustements et les ajouts se sont additionnés au fil des opus. Les bonnes idées sont restées et la plupart des défauts ont été gommés, même s’il en reste quelques-uns. La possibilité d’entamer une tâche pour ensuite la déléguer à un travailleur contre rémunération est un bel exemple de fonction permettant d’éviter que l’expérience de jeu devienne rébarbative.

Mais c’est surtout la grande variété d’options qui contribue à rendre le jeu plus accessible, en autant qu’on prenne le temps de s’y attarder. La durée des saisons : ajustable. La nécessité de ramasser des roches : désactivable. Pour les débutants comme pour les habitués, Farming Simulator 22 offre une expérience sur mesure qui va jusqu’à vous laisser contrôler la capacité des pneus de tracteur à écraser vos récoltes.

Cette possibilité d’ajuster l’expérience à ses goûts est une qualité cruciale pour un jeu aussi niché, complexe et rempli de contenu. Y incarner un cultivateur montre la complexité de ce métier, mais sans empêcher le jeu d’être un jeu. Un équilibre très loin d’être atteint par tous les simulateurs.

7/10

Farming Simulator 22

Développeur : GIANTS Software

Éditeur : GIANTS Software

Plateformes : Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Google Stadia, Mac OS

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement)