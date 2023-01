Basquiat : le peintre de la musique

L’œuvre picturale de Jean-Michel Basquiat, mort à 27 ans en 1988, est indissociable de la musique qu’il écouta sa vie durant et en particulier lorsqu’il travaillait à son art, ainsi que du milieu musical underground dans lequel il vivait. Et davantage encore : c’est véritablement la musique que Basquiat exprime dans ses toiles ou dans ses carnets de croquis présentés actuellement au Musée des Beaux-Arts de Montréal, à travers son graphisme, ses textes, ses couleurs, le rythme et la puissance qu’il donne à son travail d’artiste.

L’exposition du Musée des Beaux-Arts intitulée À plein volume : Basquiat et la musique est proposée en collaboration avec le Musée de la musique – Philharmonie de Paris. Elle offre non seulement l’occasion de découvrir de nombreux œuvres et carnets de l’artiste, mais aussi d’entendre certains de ses morceaux privilégiés ou de découvrir des extraits d’émissions télé auxquelles il a pu participer. L’exposition qui a débuté le 15 octobre 2022 fermera ses portes le 19 février prochain. Et pour appuyer encore cet aspect musical de l’artiste et de l’exposition qui en fait état, le musée a demandé au musicien montréalais d’origine ivoirienne Gotta Lago d’animer des rencontres d’une heure certains dimanches à 13h, dans le cadre de l’exposition.

Mais vendredi 27 janvier, c’était encore une autre rencontre à laquelle le public abonné au musée était convié, dans le cadre d’une soirée VIP. Au cours d’un 5 à 7 où l’exposition était accessible, s’ajoutait un évènement dans la splendide salle vitrée qui permet d’apercevoir à l’extérieur la fresque géante de Leonard Cohen, avec l’accueil de Gotta Lago et deux autres interprètes musicaux dans trois séquences de 20 minutes de musique et de partage avec le public.

Gotta Lago n’est pas seulement un interprète hors du commun sur sa guitare et ses différentes percussions africaines, c’est aussi un auteur, un compositeur, un chanteur, un conteur, un improvisateur qui dialogue avec le public et lui permet de s’exprimer musicalement avec lui. L’Afri jazz trio qu’il compose avec ses deux autres musiciens aux percussions et à la guitare basse a offert trois prestations aux tonalités parfois africaines et très rythmées de grande qualité.

Basquiat aurait-il apprécié cette musique? Il n’y a pas à en douter. D’ailleurs, Basquiat aimait toutes les musiques, du be-bop au classique Beethoven, du hip-hop à Ravel, du jazz à la musique aléatoire de John Cage…

Une bonne combinaison donc que d’aller voir l’exposition de Basquiat et d’avoir la chance d’écouter sur scène Gotta Lago et ses complices au Musée des Beaux-Arts. C’est encore possible, avant la fin de l’exposition.

À plein volume : Basquiat et la musique, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Pavillon Jean-Noël Desmarais – niveau 3

Du 15 octobre 2022 au 19 février 2023