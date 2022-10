Live by The Sword Tactics : ne devient pas un classique du jeu qui le veut

Tout droit sorti du passé, mais bientôt disponible sur toutes les plateformes les plus récentes, Live by the Sword : Tactics propose une recette qui a déjà eu du succès : un RPG de type stratégique qui se déroule sur une grille, un peu comme le bon vieux Final Fantasy Tactics.

Mais on nous propose plutôt un jeu nouveau genre avec du multijoueur, un système de rangs et même la possibilité d’aller combattre avec des étrangers sur internet, qui va arriver dans une mise à jour future.

En attendant, toutefois, le produit qu’on nous offre est plutôt blême et manque un peu de saveur.

Beaucoup de mal, de mon côté, à embarquer dans le jeu; si les graphiques sont beiges, peut-être par choix de fidélité au genre, ça n’excuse malheureusement pas une trame sonore qui se réduit à la même ritournelle de 10 secondes, ni les textures sur les cartes, qui sont moins avancées que son prédécesseur sur la PlayStation 1 de 1997.

La version pré lancement offrait une campagne, que je n’ai pas été capable de complètement terminer, parce que les cartes se ressemblaient trop et que l’histoire ne m’a pas accroché du tout.

Dans le calendrier des contenus futurs qu’on nous propose dans le jeu, on explique que de nouvelles classes vont être ajoutées, mais c’est à se demander si ces ajouts n’arriveront pas trop peu, trop tard, puisque pour le moment, le choix desdites classes va probablement laisser les joueurs sur leur faim.

Et les classes existantes, pour l’instant, ne réinventent pas la roue non plus… On parle du guerrier, archer, prêtre, moine, alchimistes et autres, assez pour jouer un peu, mais j’ai beaucoup de mal à penser que c’est suffisant pour bâtir une communauté multijoueur.

Le nombre d’habiletés est également limité à quatre par personnage; il ne semble pas avoir de système de progression qui permet d’en ajouter, ou encore d’obtenir de meilleurs objets non plus, pour le moment.

On estime que les premières nouvelles classes vont arriver trois mois après la sortie du jeu, mais y aura-t-il encore des joueurs intéressés à lancer Live by the Sword : Tactics?

Souhaitons-leur la meilleure des chances!

Live by the Sword : Tactics

Développeur : Labrador Studios

Plateformes : Nintendo Switch, Xbox One, Windows, Mac OS (testé sur Windows / Steam)

Jeu offert en français (interface et sous-titres)