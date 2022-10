You Suck At Parking : en parallèle, en reculant, dans une pente (l’hiver)

Ah, se stationner… Développer un jeu vous forçant à éviter de monter sur le trottoir et ainsi accrocher une poubelle, un vélo, ou un arbre – cela tiendrait un peu du sadisme. Heureusement, les gens de chez Happy Volcano proposent, avec You Suck at Parking, la possibilité de s’envoler, de rebondir, d’exploser, et plus encore, dans un party game hélas incomplet.

Le concept va de soi : en conduisant une petite voiture, il faut franchir une certaine distance et s’arrêter le plus au centre possible d’une case de stationnement installée à un endroit précis d’un circuit. Jusque-là, tout va relativement bien. Évidemment, il est possible de manquer d’essence, de tomber en bas de la piste, etc., mais l’affaire est assez simple.

C’est dans les niveaux subséquents que les choses se gâtent. Les développeurs multiplient les obstacles, réduisent la quantité d’essence disponible, installent des barrières qui détruisent votre véhicule… et cela, ce n’est que le deuxième « monde » accessible! Par la suite, il faudra notamment se sacrifier volontairement sur des mines pour dégager le chemin, tout en gardant un oeil sur le temps total alloué pour compléter un niveau. Et ainsi de suite.

Tout cela est fort bien, mais bien rapidement, on se rend compte que quelque chose cloche. Plusieurs choses, en fait. Tout d’abord, il semble y avoir une adéquation entre le côté rigolo du jeu, avec ses explosions, ses obstacles absurdes et ses petites voitures, et la difficulté rapidement croissante des niveaux.

On se frustre assez vite devant l’inexactitude des contrôles, qui pourraient pourtant être adaptés à un jeu qui pardonne davantage, mais à voir la complexité des tâches à accomplir, on aurait apprécié une plus grande dose de réalisme.

Et si l’on se dit que la campagne solo n’est pas pour nous, et qu’il est définitivement plus intéressant de se tourner vers le mode multijoueur – c’est un party game, après tout! –, on sera rapidement déçu. Pourquoi? Parce que ce mode n’est pas encore accessible, même si le jeu est officiellement sorti de l’accès anticipé. Impossible, donc, de trouver un groupe d’inconnus pour une partie rapide. Et impossible, aussi, de convaincre ses amis de jouer avec soi, puisqu’il est tout aussi impossible d’activer ce mode, pour l’instant.

Ce qu’il est déjà possible de faire, cependant, c’est d’effectuer des microtransactions pour changer l’apparence de votre voiture. Pourquoi les développeurs se sont-ils précipités vers la monétisation, alors que leur jeu ne possède même pas le mode qui devrait être le plus attirant pour les consommateurs? Qui voudra flamber jusqu’à une soixantaine de dollars pour décorer un véhicule qu’il fera tourner, seul, sur les circuits?

Bref, You Suck at Parking s’appuie sur un concept qui est intéressant et rigolo, mais le jeu n’est clairement pas prêt. On ignore si les gens de chez Happy Volcano manquaient d’argent avant de procéder au lancement, mais disons que dans un monde où les premières impressions sont importantes, celle-ci est ratée.

You Suck at Parking

Développeur et éditeur : Happy Volcano

Plateformes : Xbox et Windows (testé sur Windows / Steam)

Interface du jeu offerte en français