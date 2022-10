Mars First Logistics, l’aventure couleur rouille

Ce n’est pas parce que nous réussissons à coloniser Mars qu’il ne sera pas nécessaire d’y exporter l’une des créations humaines les plus intemporelles : la nécessité de construire à peu près tout et n’importe quoi. Et à cette fin, le studio Shape Shop propose Mars First Logistics, un jeu mi-aventure offroad sur la planète rouge, mi-simulateur de construction.

En direct de l’autre côté de la planète, Ian MacLarty, le principal développeur du jeu, présente son titre dans le cadre de la Melbourne International Games Week, qui prend fin dimanche. Les joueurs, sur place ou à distance, sont ainsi appelés à découvrir un « jeu de simulation physique où il faut construire différents véhicules, des rovers, pour transporter diverses pièces mécaniques sur Mars. Vous devez transporter ce cargo entre des stations, sur la planète rouge. Bien souvent, votre cargaison a des formes bizarres, et vous devez surmonter les obstacles du terrain lui-même ».

« C’est un simulateur en mode sandbox (bac à sable, NDLR), avec un aspect d’engin physique. »

Dès les premières images de presse, et encore plus en regardant la bande-annonce, le joueur aura, en un sens, l’impression de se trouver en terrain connu. Après tout, des titres comme Besiege ont largement popularisé cette branche du monde du jeu vidéo, celle où il faut construire différents véhicules, parfois avec un aspect et un fonctionnement complètement loufoques, pour accomplir certaines tâches.

Les plus passionnés de jeux de construction constateront par ailleurs que lorsque vient le temps de donner vie à son imagination, Mars First Logistics évoque ce sentiment de liberté qui accompagne le fait de disposer d’une pile de blocs Lego. Même l’esthétique de cette partie du jeu est similaire aux instructions de la célèbre compagnie.

Enfin, l’ensemble de la chose est présenté avec des couleurs vives et des visuels s’apparentant à du cell-shading, ce qui donne un peu l’impression d’explorer Mars dans le contexte d’une bande dessinée ou d’un roman graphique. Quelle ambiance!

« Contrairement à Besiege, vous n’avez pas besoin de faire exploser quoi que ce soit! », lance M. MacLarty en riant. « Je crois que l’une des grandes différences est le fait que mon jeu est en monde ouvert… Vous pouvez aller où vous le voulez. Vous devez constamment faire preuve d’ingéniosité. »

Dans le cadre du développement du jeu, Shape Shop a d’ailleurs dû se poser la question : crée-t-on un jeu plus orienté arcade, avec un engin physique plus déjanté, ou tente-t-on de s’en tenir aux vraies constantes en matière de gravité, de dureté des sols, etc?

« Je ne dirais pas que c’est un engin physique de type arcade. J’ai tenté d’atteindre un certain niveau de réalisme, notamment en matière de gravité martienne, par exemple. Je voulais évidemment que le jeu soit vraiment flexible, puisque le joueur peut construire tout ce qu’il veut; il fallait donc que l’engin soit capable de gérer n’importe quel véhicule. Je voulais que les choses soient amusantes… », mentionne-t-il.

Cette volonté de combiner réalisme et plaisir se retrouve ainsi du côté des roues et de leur impact sur le sol martien. « Je voulais que la conduite soit un peu lourde, que les roues pèsent sur le sol, qu’elles glissent, etc. »

Pour atteindre son objectif, Ian MacLarty s’est appuyé sur l’engin physique inclut dans le moteur Unity, et plus particulièrement les caractéristiques qui sont habituellement utilisées lorsque vient le temps de simuler le comportement de robots. Ce qui, à bien y penser, est tout à fait approprié à… des robots et des véhicules robotisés se déplaçant sur une autre planète.

Seule une version de démonstration est offerte, pour l’instant; le jeu complet, lui, doit être lancé l’an prochain, affirme M. MacLarty. « Cela n’a pas empêché certaines personnes de bidouiller le jeu pour prolonger le plaisir, notamment en changeant les données de leur partie sauvegardée pour se donner un montant d’argent infini! »

« Je crois que le jeu est dans un bon état; j’ai surtout hâte de voir les gens jouer au jeu, voir leurs réactions… Et je pense que ce genre de jeu a toujours été populaire. Après tout, les joueurs ont toujours été intéressés par des titres où l’on peut faire preuve de créativité. »

Et si tout se passe bien, cette créativité pourra continuer de s’exprimer sur une planète située à des millions de kilomètres de la nôtre.