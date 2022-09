COD Modern Warfare 2 en version beta : du sang et de la fureur

Faut-il encore présenté Call of Duty? Et qui plus est, sa série Modern Warfare? Il semblerait que depuis quelques années, le géant Activision a compris que ce qui fonctionnait, c’était de ressortir des titres qui avaient déjà cartonné. Et après avoir testé la beta de la nouvelle version de Modern Warfare 2, force est d’admettre que le succès est encore largement au rendez-vous.

Tester ce jeu, dans le cadre de la fin de semaine d’essai ouverte au public, permet d’effectuer trois constats. Le premier, c’est que l’engouement semble avoir, pendant un temps, eu raison de la stabilité du produit. Entre le fait d’être expulsé manu militari d’une partie dont le déclenchement était pourtant imminent, après avoir attendu plusieurs minutes que le niveau sélectionné soit chargé, et les erreurs fatales qui faisaient carrément planter le programme, il fallait prendre son mal en patience. Heureusement, les développeurs semblent avoir mis les bouchées doubles pour corriger le tir, et aucune autre erreur majeure n’a ensuite été décelée par ce journaliste.

Le deuxième constat, c’est que le jeu est ambitieux; assez ambitieux, en fait, pour activer par défaut un niveau de qualité visuelle et de performance technologique qui dépassait largement les moyens de l’ordinateur de ce journaliste. Il a donc fallu réduire manuellement les ambitions du jeu pour ramener le tout au niveau de performance « ultra ». Et si cette « diminution » a permis d’obtenir une expérience tout à fait fluide et détaillée sur de petits niveaux, il suffit de passer sur des niveaux de taille moyenne pour que la performance se remette à péricliter.

Le troisième constat, enfin, c’est que les jeux accros à Call of Duty, qui jouent à toutes les déclinaisons depuis une dizaine, voire une quinzaine d’années, sont eux aussi intéressés par ce Modern Warfare 2 Remastered. Avec comme résultat que dans certaines parties multijoueurs, notre espérance de vie se compte en quelques secondes. On ignore s’il l’on se fait trucider à l’aide d’un indémodable 360 no scope, mais la chose peut susciter une certaine frustration.

Ces embûches mises de côté, il faut admettre que MW2, de son petit nom, est non seulement un bon jeu multijoueurs, mais tend probablement vers l’excellence. Oui, il y a un peu trop de modes de jeu, notamment quelque chose qui tente de copier la série Battlefield, avec des affrontements sur de gigantesques cartes, véhicules compris, mais dans des formats plus restreints, notamment ceux où deux équipes de six s’affrontent pour le contrôle d’un colis ou d’un prisonnier (pourquoi proposer deux fois la même chose, d’ailleurs?), le titre est particulièrement amusant. Les armes sont bien détaillées, l’action est frénétique, et s’il y a encore un fort risque de se faire largement dominer par des joueurs d’expérience, il est aussi possible de bien tirer son épingle du jeu. Après tout, un chargeur de mitraillette ou quelques plombs de fusil à pompe sont mortels, que l’on soit un vétéran de la série ou nom.

À l’opposé, il est aussi tentant de se lancer dans le mode Invasion, qui implique une soixantaine de participants, environ, en plus de joueurs artificiels. À travers de grands niveaux, deux équipes s’affrontent (surprise!) avec, à la clé, l’accès à des modes de destruction et de mort de plus en plus sophistiqués et déjantés. On finira par se retrouver avec des attaques de missiles balistiques, des frappes de drones, etc.

Jouissivement chaotique, COD Modern Warfare 2 (à ne pas confondre avec Modern Warfare 2 Remastered, qui est sorti il y a deux ans… Oui, on y perd son latin) est franchement prometteur. Mais l’intérêt ira-t-il jusqu’à acheter le jeu à fort prix, ne serait-ce que pour ajouter une campagne, et peut-être quelques modes de jeu en plus? Seul le temps le dira. En attendant, il est franchement temps de magasiner une nouvelle carte graphique…

Call of Duty – Modern Warfare 2

Développeurs : Infinity Ward, Beenox

Éditeur : Activision

Plateformes : Xbox Series et One, PlayStation 4 et 5, Windows (testé sur Windows/Battle.net

Jeu disponible en français