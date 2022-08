South of the Circle : un roman graphique sur un engin de jeux vidéos

Quand on se prête au périlleux exercice du jeu vidéo Telltale, l’équilibre est important entre raconter l’histoire, laisser le joueur faire des choix qui semblent significatifs et aussi offrir une expérience de jeu divertissante.

Dans le cas de South of the Circle, l’équipe derrière le jeu, State of Play, a tout misé sur l’histoire, tout en laissant le reste un peu de côté.

La relation entre le personnage principal Peter, un intellectuel anglais, et son amie/intérêt romantique Clara est magnifiquement ficelée, bien jouée par les acteurs et très bien amenée au fil de la progression du jeu.

Le contexte entourant l’histoire est d’ailleurs fascinant; tension liée à la Guerre froide, émancipation des femmes dans l’espace public et académique, méfiance envers les Russes et les intellectuels… Tout cela s’intègre parfaitement à l’histoire qui se passe tant dans le présent, alors que Peter tente de survivre à la froideur de l’Antarctique, que dans une période plus joyeuse ou les deux tourtereaux apprenaient à se connaître.

Mais malheureusement, les fragments d’histoire se retrouvent au milieu de moments de jeu peu inspirants, se rendre d’un flashback à l’autre est une corvée et il y au final bien peu à voir et à faire dans l’univers qu’on nous présente.

D’ailleurs, je sais que c’était inclus dans le scénario, et que c’était la meilleure manière de nous faire faire des choix, mais il est difficile d’avoir l’impression de faire des choix qui sont significatifs, si les seuls choix qui semblent permettre de progresser dans un arbre de décision sont ceux qui se déroulent dans des flashbacks.

Donc bref, même si la fin à laquelle je suis arrivé m’a fait pleurer, je ne crois pas que j’aurais la patience de me retaper un autre 5h pour tenter d’avoir une autre fin.

South of the Circle

Développeur : State of Play

Éditeur : 11 bit studios

Plateformes : Windows, PlayStation 5, Xbox X/S, Nintendo Switch (testé sur Windows/Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)