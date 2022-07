Umbrella Academy, saison 3, ou l’introspection à la fin de l’univers

Il s’agit définitivement de l’été des suites : Stranger Things, The Boys… et maintenant Umbrella Academy, dont la troisième et possible dernière saison est disponible depuis quelques semaines sur Netflix. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les scénaristes ont mis le paquet pour terminer en beauté ce qui semble être l’ultime chapitre de cette saga.

Soyons honnête, après une pause de deux ans (la précédente saison est sortie en 2020), force est d’admettre que l’on a un peu perdu le fil des événements d’Umbrella Academy. Ce qu’il convient de savoir, cependant, c’est que nos héros dépareillés, tous des enfants nés de façon mystérieuse la même journée, en 1989, et tous dotés de superpouvoirs, sont finalement revenus à notre époque, après un détour dans les années 1960 – et après avoir sauvé le monde de la Troisième Guerre mondiale.

Le hic, c’est que leur époque contemporaine est en fait une réalité alternative où leur père adoptif, un être insupportable joué avec brio par Colm Feore, a plutôt choisi d’autres enfants, après une rencontre avec notre groupe de héros dans les années 1960.

Vous suivez?

Bref, l’arrivée dans cette réalité alternative est accompagnée d’un paradoxe temporel dit du « grand-père », soit un cas où un homme remonte dans le temps et tue son propre grand-père avant que celui-ci n’ait pu enfanter le père de notre protagoniste. La chose, évidemment théorique, entraînerait alors une boucle temporelle catastrophique. Ce qui est bien le cas dans cette troisième saison. Et pour sauver l’univers – la planète ne suffit plus! –, nos héros devront d’abord vaincre ou collaborer avec leurs doubles, puis trouver une solution à un problème en apparence insoluble.

Cette saison 3, donc, propose de boucler la boucler en tentant de résoudre les problèmes personnels (et fondamentaux) de tous les principaux personnages. En ajoutant bien entendu une couche scénaristique, ainsi qu’en faisant découvrir de nouveaux personnages. Tout s’articule autour de la question de la destinée, ou plutôt, du côté inéluctable de certains gestes. Est-il vraiment possible de prévenir la destruction de tout ce qui existe? Nos héros sont-ils condamnés à constamment lutter pour leur survie, dans un monde qui peine à les accepter? Et peuvent-ils s’accepter eux-mêmes?

Il n’y a pas à dire, cette troisième saison d’Umbrella Academy pose quantité de questions intéressantes. Le problème, c’est que la réponse proposée est franchement incomplète. On a laissé de côté quantité de trous scénaristiques, et on propose, en tout dernier épisode, une nouvelle réalité qui soit ouvre la voie vers une quatrième saison, ce qui aurait des allures de redite ou de réchauffé, soit tente maladroitement de tout conclure, en laissant sous-entendre que les scénaristes n’ont plus d’idées. Ou que les dirigeants de Netflix ont décidé de passer à autre chose.

Et bien franchement, à voir comment la conclusion de cette troisième saison a été présentée, il n’est pas certain que l’on cherche vraiment à déterminer quelle option est vraie.