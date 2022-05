Succession – The Complete Third Season : Quelle famille!

Si la famille Roy n’a jamais été particulièrement unie, ses membres s’entredéchirent comme jamais pour le contrôle de l’empire Waystar/Royco dans la troisième saison de la truculente série télévisée Succession, disponible cette semaine en DVD.

La seconde saison de Succession (lire notre critique ici) s’est terminée sur un coup de tonnerre. Dans l’espoir de mettre le bouchon sur les scandales affectant la division des croisières de luxe de Waystar/Royco, Logan Roy a choisi de désigner son propre fils comme bouc émissaire afin de sauver sa peau. En réaction, Kendall, qui a pourtant toujours été plutôt lâche, a trouvé assez de courage pour se retourner contre son père, et l’impliquer directement lors de la conférence de presse où il devait se donner lui-même en pâture. Entre la commission d’enquête publique mise sur pied par le Département de la Justice américaine, la saisie de documents au siège social de la compagnie par le FBI et la guerre ouverte entre les membres de la famille Roy, les actionnaires deviennent de plus en plus nerveux, et au moment où la réunion annuelle approche à grands pas, Logan éprouve beaucoup de difficulté à obtenir un nombre de votes suffisant pour conserver le contrôle de l’entreprise qu’il a fondée. Est-ce que ses manigances habituelles réussiront à le sortir de cette épineuse situation?

Je n’ai jamais écouté Dallas, et les œuvres de fiction mettant en vedette la misère des gens riches et célèbres m’ont toujours laissé complètement indifférent. Pourtant, avec son drame aux proportions shakespeariennes et ses répliques incisives où les mots sont aussi percutants que des coups de poing, Succession me captive depuis ses débuts. C’est d‘autant plus un exploit qu’aucun des personnages de la série n’est sympathique, et qu’ils sont tous, chacun à leur manière, des égocentriques complètement déconnectés de la réalité dont même les relations personnelles ou amoureuses sont immanquablement transactionnelles. On prend donc un malin plaisir à voir s’abattre sur eux des malheurs dont ils sont, la plupart du temps, les artisans. Explorant les liens incestueux entre les médias d’information, la politique et le monde des affaires, l’émission nous a habitués aux pires bassesses, mais les scénaristes trouvent le moyen de présenter les membres de la famille Roy sous un jour encore moins favorable dans cette troisième saison, où les couteaux n’ont jamais volé aussi bas.

Comme dans les saisons précédentes, la réalisation de Succession emprunte le style des documentaires et des télé-réalités, où une caméra nerveuse suit les protagonistes et zoome rapidement sur les personnages dans le feu de l’action. Avec pour décor des restaurants cinq étoiles, des yachts, des suites d’hôtel luxueuses, des appartements à plusieurs millions de dollars, des îles privées et d’autres lieux opulents où le commun des mortels ne mettra jamais les pieds, la cinématographie propose de très belles images. Le niveau de jeu est absolument phénoménal, à commencer par Brian Cox, magistral dans son interprétation du patriarche Logan Roy. Faisant preuve d’un cynisme crasse dans le rôle de Roman, Kieran Culkin constitue une véritable révélation. Sarah Snook (Shiv), Jeremy Strong (Kendall) et Alan Ruck (Connor) livrent tous des performances impeccables. Avec son air perpétuellement ahuri, Nicholas Braun est délectable dans la peau du cousin Greg. Alexander Skarsgård, Adrian Brody et Pip Torrens joignent la distribution pour cette troisième saison.

L’édition de Succession : The Complete Third Season comprend les neuf épisodes d’une heure chacun sur trois disques au format DVD. Du côté du matériel supplémentaire, le créateur de l’émission, Jesse Armstrong, et les acteurs principaux approfondissent les thèmes des épisodes 2 et 4 dans deux revuettes intitulées Controlling the Narrative. Le duo Sarah Snook et Alan Ruck, ainsi que Nicholas Braun et Matthew Macfadyen, se prêtent à une sorte de jeu questionnaire où ils tentent de deviner quel personnage a dit une réplique précise à travers les trois saisons dans deux courts documents de trois minutes chacun. Une dernière revuette essaie de déterminer l’ordre de la chaîne alimentaire au sein de la famille Roy et de l’entreprise Waystar/Royco.

La troisième saison de Succession est toujours aussi excellente que les précédentes, et si elle ne fera rien pour améliorer la réputation du 1% auprès du grand public, cette version moderne de Citizen Kane figure parmi les meilleures séries du moment au petit écran.

8.5/10

Succession: The Complete Third Season

Réalisation: Mark Mylod, Cathy Yan, Shari Springer Berman, Robert Pulcini, Kevin Bray, Andrij Parekh, Lorene Scafaria

Scénario: Jesse Armstrong, Jamie Carragher, Ted Cohen, Georgia Pritchett, Jon Brown, Tony Roche, Susan Soon He Stanton, Will Tracy

Avec: Brian Cox, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Sarah Snook et Jeremy Strong

Durée: 540 minutes

Format : DVD (trois disques)

Langue : Anglais seulement