Pirates of Gravitae, une expérience amusante, mais sans profondeur

Disponible en accès anticipé depuis le 31 mars dernier, le nouveau roguelite d’Innerverse Games, Pirates of Gravitae, offre aux moussaillons du monde entier la chance d’exaucer une fantaisie des plus steampunk qui soient: d’être à la barre d’un bateau de pirate volant affrontant d’autres navires tout aussi aériens.

Objet curieux à travers la jungle vidéoludique actuelle, ce roguelite profite d’une jouabilité bien à lui: en contrôlant uniquement la rotation horaire ou antihoraire ainsi que la poussée du navire, le joueur fait donc évoluer son vaisseau dans des environnements en deux dimensions à la manière de ces vieilles voitures téléguidées qui ne pouvaient se déplacer qu’en faisant des cercles. Cette façon un peu farfelue de se diriger et les combats un peu frénétiques qui en découlent rendent ce petit jeu de combat aérien dynamique et rafraîchissant. Le jeu est joli et les combats sont amusants.

Malheureusement, là s’arrêtent les bons côtés. L’évolution à travers le jeu est censée être représentée par des pouvoirs à débloquer et des améliorations aux membres de l’équipage, mais les options proposées n’arrivent pas à compenser pour le caractère répétitif des missions et l’absence complète de trame narrative. Après quelques combats on comprend rapidement qu’on a fait le tour de ce que le jeu avait à offrir, et ce en ayant uniquement gratté la surface de ce que le système d’améliorations peut emmener.

C’est là toute la tragédie de ce nouveau titre. Son idée originale est flamboyante et le jeu est agréable, mais l’absence de fil narratif et le manque d’originalité du système d’améliorations rendent difficile de garder son intérêt sur le long terme.

Ajoutons à cela que le jeu sur PC ne permet pas de connecter nativement de manette ou de manche à balai, limitant le joueur au clavier souris, ce qui est une grosse perte même pour un jeu en accès anticipé.

Il faut saluer la vision d’Innerverse qui a mis au monde une gemme brute qui pourra peut-être être taillée et polie au fil des mises à jour. Pour l’instant l’expérience est intéressante, mais il est difficile d’avoir envie d’y jouer plus longtemps qu’une heure. Le potentiel d’en faire un jeu addictif et palpitant est là cependant. Espérons que les prochaines marées nous mèneront à ce trésor!

Pirates of Gravitae

Développeur et éditeur: Innerverse Games

Plateforme: Windows (Steam)

Jeu non disponible en français