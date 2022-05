Crypto : une fable contemporaine au service de la danse

Guillaume Côté est à la fois chorégraphe, danseur étoile, metteur en scène. Dans Crypto, le dernier spectacle de la saison proposé dans le cadre de Danse Danse, il associe danse classique et contemporaine à tout un univers musical, théâtral, cinématographique et technologique pour une fable contemporaine sur la découverte d’une créature mystérieuse, à la fois « monstrueuse et magnifique ».

Sur la scène, quatre danseurs d’exception interprètent quatre rôles bien définis. C’est assez rare en danse contemporaine, où le spectateur est le plus souvent laissé à ses seules interprétations. Ici la trame narrative est plus que suggérée. Il y est question d’un couple dans la vie dont l’homme est un scientifique qui découvre une créature, et qui est aidé, on ne sait trop comment, par une chirurgienne.

Casia Vengoechea qui interprète la créature est époustouflante. C’est une véritable créature venue d’un monde inconnu. La danseuse est d’une grâce exceptionnelle, féline et envoutante, et elle ne semble pas dotée d’un squelette ordinaire tant son corps tout entier se déploie en contorsions incroyables.

A-t-elle été découverte dans quelque jungle, au sein d’un laboratoire où n’est-elle que le fruit de l’imagination onirique du scientifique? La fable ne le dit pas vraiment alors que des voix off se font épisodiquement entendre pour alimenter la trame narrative de l’œuvre.

Les trois autres danseurs, dont Guillaume Côté fait partie, sont aussi des danseurs hors pair. Chacun possède sa manière originale et splendide de se mouvoir et, dans ce ballet contemporain, perce leur formation indéniablement classique pour offrir aux spectateurs de splendides solos ou duos sur une musique inédite du compositeur suédois Mikael Karlsson.

Plutôt que des décors, Guillaume Côté a choisi tout un environnement d’effets visuels dessinés en blanc sur fond noir qui font apparaître des formes étranges qui se métamorphosent, des tableaux d’écritures pseudoscientifiques ou des nuits dotées de très poétiques chutes d’étoiles.

Tout est extrêmement soigné. Les danseurs et la chorégraphie sont d’une qualité exceptionnelle, et c’est pourquoi J’ai regretté que tous ces ajouts scénographiques aient parfois pour effet de réduire l’attention que l’on peut porter aux danseurs sur la scène. Certains costumes presqu’entièrement noirs sur le fond nocturne du décor réduisaient leur visibilité et, dans l’ensemble, le gigantisme des effets spéciaux réduisait, par comparaison, l’attention qu’on pouvait porter aux artistes.

Il est sans doute très difficile de doser parfaitement la part qui doit revenir aux artistes sur scène dans un spectacle d’une telle ambition. Crypto est cependant une œuvre très travaillée, audacieuse et indéniablement marquante et réussie.

Côté Danse présente Crypto

Une création de Guillaume Côté, d’après une histoire originale de Royce Vavrek

Chorégraphie et mise en scène : Guillaume Côté

Histoire et texte : Royce Vavrek.

Compositeur : Mikael Karlsson

Conception des décors et des vidéos : Mirari / Thomas Payette, Mylène Chabrol

Conception des éclairages : Simon Rossiter d’après Etienne Boucher, Jean-François Piché

Costumes : Christopher Read

Designer animation graphique : Joshua Ingleby

Illustratrice : Lily Le

Interprètes : Guillaume Côté, Greta Hodgkinson, Natasha Poon Woo, Casia Vengoechea.

Crypto, du 11 au 14 mai 2022 au théâtre Maisonneuve