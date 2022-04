Retenez-nous! Ou on fera un malheur: les adieux de Willem

Bien qu’il ait atteint le vénérable âge de quatre-vingt ans, le regard de Willem sur l’actualité n’a rien perdu de son mordant, comme le prouve Retenez-nous! Ou on fait un malheur, un livre regroupant les tout derniers dessins de presse de l’artiste.

Ayant célébré son 80ème anniversaire l’an dernier, Bernhard Willem Holtrop, mieux connu sous le nom de Willem, a décidé que l’heure de la retraite avait sonné, et c’est bien mérité quand on considère l’immense œuvre qu’il nous laisse. De sa participation aux premiers numéros de Hara-Kiri (qui deviendra Charlie Hebdo en 1970), en passant par sa collaboration, dès 1981, au journal Libération, le dessinateur satirique a connu une carrière particulièrement prolifique, avec plus de quatre-vingt albums à son actif. Il est d’ailleurs le tout premier Néerlandais à avoir décroché le Grand Prix du Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême en 2013.

Retenez-nous! Ou on fera un malheur rassemble tous les derniers dessins de presse de Willem, publiés dans Charlie Hebdo et Libération en 2020 et 2021. Aucun sujet n’est tabou pour l’artiste, dont l’humour grinçant et vitriolique risque d’offenser certains bien-pensants. L’ouvrage permet d’ailleurs de constater à quel point la culture en France est moins mièvre que celle du Québec. Nos caricaturistes ne sont jamais aussi politiquement incorrects ou méchants, et en comparaison, le travail de Chapleau ou de Ygreck semble bien sage. Plusieurs des dessins de Willem provoqueraient sans doute un tollé s’ils étaient publiés dans un journal d’ici.

Regroupés par thèmes, les dessins de Retenez-nous! Ou on fera un malheur abordent autant la Covid-19 que la politique, la religion, les dérives de l’islamisme radical, la répression en Russie, ou le conflit israélo-palestinien. Il faut un sacré esprit de synthèse pour parvenir, souvent en une seule image, à résumer une situation complexe et à livrer une blague, ce que fait Willem avec brio. Certaines références plus pointues sur des personnalités françaises risquent d’être un peu nébuleuses pour le public québécois, mais ceux et celles qui suivent le moindrement les actualités internationales devraient comprendre et apprécier tous les gags du dessinateur.

Un dessin montre Aung San Suu Kyi en cage qui chante « Démocratie », pendant que les soldats massacrent des civils en lui criant « Tu peux pas te taire un moment? On travaille ici! ». Dans un autre, Mohammed ben Salmane demande « D’autres questions, monsieur Khashoggi? » au cadavre du journaliste découpé en morceaux. Une vignette met en vedette deux policiers en train de tirer sur des Afro-Américains. Le premier dit « Les vies noires comptent », et le second répond « J’en ai eu deux, et toi? ». Dans un commentaire acerbe sur les réseaux sociaux, Willem dessine un Adolf Hitler consterné, les bras en l’air, qui s’exclame « On ne peut plus rien dire! ».

Le style graphique de Willem peut sembler un peu brut de prime abord, mais son trait de crayon possède une grande fluidité, et surtout, une redoutable efficacité. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le Pape François, on reconnaît immédiatement les personnalités qu’il caricature. En quelques lignes à peine, ses illustrations vont droit au but, et derrière la simplicité apparente de ses dessins se cache des images fortes, notamment des migrants entassés comme des rebuts, ou une théière dont la tête de mort indiquant du poison est remplacée par celle de Vladimir Poutine. Il est par contre dommage que les pages du livre ne soient pas numérotées, ce qui permettrait de retrouver plus facilement un dessin que l’on souhaite partager.

Si vous appréciez l’humour à la fois intelligent et décapant, vous passerez un bon moment avec Retenez-nous! Ou on fera un malheur, un livre qui permet de constater pourquoi Willem est considéré comme l’un des plus grands dessinateurs de presse de l’Europe.

Retenez-nous! Ou on fera un malheur, de Willem. Publié aux éditions Les Requins Marteaux, 200 pages.