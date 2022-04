Les fascistes américains, examen d’un phénomène terrifiant

Les fascistes sont parmi nous. Non pas les partisans de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais plutôt ceux que l’on pourrait qualifier d’extrémistes religieux, et dont l’influence continue de croître chez nos voisins du Sud – et, dans une moindre mesure, ici, chez nous. Dans Les fascistes américains, l’auteur Chris Edges trace un portrait extrêmement détaillé de ce phénomène qui inquiète, voire laisse présager de grandes violences à venir.

D’abord paru en 2007, puis traduit en français et agrémenté d’une entrevue avec l’auteur en début d’ouvrage, avant d’être publié chez Lux Éditeur l’an dernier, l’ouvrage fait, en quelque sorte, et surtout avec une certaine ironie, office de prédiction apocalyptique. Ironique, en effet, puisque ses pages bien tassées, noircies d’une écriture à la fois directe et complète, portent sur l’idée de la « grande bataille » du Bien contre le Mal, des croyants contre les impies et les « suppôts du Malin », c’est-à-dire les athées, les homosexuels, les minorités, les musulmans… Bref, tous ceux qui ne sont pas assez chrétiens.

L’objectif de cette bataille? Assurer la survie des États-Unis d’Amérique, rien de moins. Une terre qui en est une de liberté, certes, mais dans l’esprit de ces gens endoctrinés et de ceux qui manipulent les masses, fussent-ils prédicateurs, politiciens, ou encore hommes d’affaires, ladite liberté ne peut être offerte qu’aux croyants. Tous les autres, sans exception, sont condamnés à expier leurs péchés dans le sang.

Il y a beaucoup à dire sur le réseau extrêmement bien organisé et financé qui est décrit par M. Hedges dans son essai. L’auteur qui, d’ailleurs, est lui-même prêtre. La preuve, sans doute, qu’il ne faut pas mettre tous les croyants dans le même panier, celui des intolérants, celui des extrémistes, celui des fous de Dieu.

Toutefois, on ne peut s’empêcher de se mettre profondément en colère devant ces prédicateurs, prêtres sans scrupules et autres requins de la foi qui endoctrinent des gens ayant clairement besoin d’aide pour leur faire avaler tout et n’importe quoi, pour ensuite les employer comme vecteurs de transmission de ce qui carrément un virus, celui de l’intégrisme. Après tout, les fondamentalistes chrétiens américains ne sont pas vraiment différents des talibans ou des membres du groupe armé État islamique. Tous emploient une interprétation particulièrement rigoriste de leurs textes sacrés, tous sont persuadés de posséder la seule et unique vérité universelle, tous vouent un culte à leurs armes à feu, et tous jugent que ceux qui sont différents sont « impurs », et méritent d’expier leurs « péchés », généralement dans le sang.

Ce qui différencie peut-être les fondamentalistes chrétiens américains des autres groupes, c’est qu’eux n’ont pas encore réussi à s’emparer du gouvernement pour le remplacer par un État théocratique. Ce n’est d’ailleurs pas faute d’avoir essayé: l’assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021, était exactement cela: une tentative de renverser la démocratie et de s’emparer du pouvoir. Et depuis un an, bien des dirigeants républicains, très souvent à la solde de l’Église et de ses nombreuses dérives, adoptent à toute vitesse des lois restreignant l’accès au vote, afin de s’assurer de ne plus jamais perdre la course à la Maison-Blanche…

Si l’on peut peut-être reprocher une chose à l’essai de Chris Hedge, c’est qu’il se concentre trop sur la religion comme telle. Les récits de réunions de prédicateurs avec leurs fidèles deviennent parfois interminables, et l’on est en droit de se demander à quoi cela sert-il de s’attarder à une, deux, ou encore trois personnes en particulier, plutôt que de s’intéresser à un phénomène plus large, par exemple.

Malgré tout, Les fascistes américains offre un point de vue particulièrement intéressant sur ce qui pourrait être qualifié de « coulisses » du mouvement fondamentaliste américain. Juste assez précis et détaillé pour donner froid dans le dos…

Les fascistes américains, de Chris Hedges, publié chez Lux Éditeur, 274 pages.