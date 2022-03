Garneau / Bori : un spectacle intime de poésie et de musique

Le spectacle Garneau / Bori, proposé pour seulement trois représentations au théâtre Outremont, avait été programmé en mars 2020 en guise de commémoration de la Nuit de la poésie. L’idée était celle de Michel Garneau, qui avait participé à l’édition de 1970.

Mais la pandémie a contrarié le projet. Michel Garneau est mort en septembre dernier… Et c’est donc deux ans plus tard qu’il nous est quand même offert le plaisir d’assister à une soirée pleine de beauté et de délicatesse, mais aussi pleine d’intelligence et de réflexions.

Quatre-vingt-dix minutes de poésie, de musique, de théâtre et de conte aussi, pourrait-on dire. Car les textes composés par différents auteurs, Michel Garneau, Edgar Bori et quelques autres, sont comme de petites tranches de vie, des récits d’hommes discrets qui luttent pour leur survie dans un monde où l’amour est si difficile à partager. Ne reste souvent, pour ces personnages de l’ombre, que la douleur de l’absence. Et c’est avec une sorte de sourire triste qu’Edgar Bori nous en rapporte toutes les pensées et la sensibilité.

Edgar Bori est à la fois un merveilleux poète, un narrateur extraordinaire et un chanteur à la voix profonde et délicate; un excellent musicien, aussi. Son jeu scénique et sa diction parfaite nous font explorer tous les sentiments de ces personnages qui se questionnent sur la vie ou sur la mort, qui s’ennuient de l’être aimé et se trouvent désemparés face à son absence, qui occupe tout l’univers.

Sur la grande scène du théâtre Outremont, des sièges ont été installés autour des artistes pour être au plus près d’eux. Au clavier, aux percussions ou à la flute, Jean-François Groulx, son complice de plus de 20 ans, accompagne les mots bien agencés et les belles mélodies chantées par Edgar Bori. L’ensemble forme un spectacle intime et délicat, qui donne à penser et fait aimer la poésie, cet art injustement négligé.

Pour accueillir les spectateurs et en avant-gout de la performance proposée, une jeune autrice-compositrice-interprète, Marion Cousineau, offre d’ailleurs un échantillon de son talent et donne envie d’en savoir plus sur ses textes qu’elle déclame avec tant d’intelligence. Peut-être nous dit-elle en substance aussi que la poésie a plus d’avenir qu’on l’imagine…

Garneau / Bori

Mise en scène : Michel Bruzat (Théâtre de la Passerelle-France)

Artistes sur scène : Edgar Bori, Jean-François Groulx, avec la participation de Marion Cousineau

Garneau / Bori du 9 au 11 mars 2022 au théâtre Outremont

Ne ratez aucun de nos contenus Encouragez Pieuvre.ca

À l’occasion du mois de la francophonie, l’équipe de Pieuvre.ca tient à souligner son attachement à la qualité de la langue française. Voilà pourquoi nous utilisons quotidiennement Antidote pour réviser nos textes.