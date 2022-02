Classique – La nuit qui éclaire les cœurs

C’est sous étiquette Fidelio que vient d’être lancé Canzone di notte, l’album qui présente la plus récente collaboration entre Marianne Lambert, soprano et Valérie Milot, harpe.

On compte 19 pièces sur cet album. Des pièces surtout choisies par Marianne Lambert et arrangées par Valérie Milot. Et ce n’est là qu’un des nombreux exemples de la complicité qui existe entre ces deux musiciennes de talent. En effet, voilà près de 10 qu’elles collaborent dans différentes circonstances, que ce soit sur scène, lors de tournées, ou dans des enregistrements. Elles sont maintenant amies et cela explique sans doute en partie le naturel qu’on ressent sur cet album. Même si une seule des deux complices chante, ce sont deux voix qui se répondent, en toute simplicité, à cœur ouvert dirait-on.

Canzone di notte évoque le mystère qui s’installe une fois le soleil remplacé par la lune. Toutes ces choses qu’on ressent plus intensément lorsqu’on ne trouve pas le sommeil, ces émotions qu’on peine à dire le jour, mais que la nuit révèle.

Le programme de l’album traverse les âges de la musique, de Vivaldi à Schubert, mais on ne sent aucun anachronisme. Chacun des airs semble être la suite logique du précédent, malgré les styles, malgré les rythmes. Ce qui étonne c’est plutôt la beauté de la voix de Marianne Lambert qui nous frappe à chaque pièce alors qu’on croyait qu’elle avait déjà tout donné. Et même si elle semble exceller dans tout, à notre avis, c’est dans les airs de Mozart qu’elle nous offre la quintessence de la subtilité, qu’elle touche au sublime.

C’est accompagnée, soutenue et parfois même précédée par la vibrante et scintillante harpe de Valérie Milot que Marianne Lambert nous fait traverser la nuit de tous les mystères, la nuit de tous les possibles.

Voilà sans doute un des meilleurs albums de musique classique d’ici, de la dernière année.