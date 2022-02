Jeux vidéo et « loot boxes » : les joueurs ont besoin de plus d’aide

Une étude de l’Université Bournemouth s’intéressant aux expériences des étudiants universitaires en lien avec les « loot boxes », c’est-à-dire les coffrets-surprise présents dans de grands nombres de titres, a permis de révéler qu’il est nécessaire d’offrir plus d’aide et d’adopter une réglementation plus importante pour éviter les risques et empêcher des comportements comme la tristesse, les dépenses trop importantes et les achats impulsifs.

Généralement présentés sous la forme de coffres, de caisses ou encore de paquets de cartes qui contiennent des items mystère dont la valeur peut varier, ces coffrets-surprises sont utilisés dans le jeu une fois ouvert, notamment sous la forme de pièces, d’améliorations, de personnages ou encore d’armes supplémentaires.

Selon les travaux de recherche, les joueurs estiment qu’il y a des risques associés à ces coffrets, et que davantage de gestes pourraient être posés pour soutenir les joueurs, puisque la transparence est insuffisante en matière de probabilités d’obtenir divers items, et à propos de ce que l’argent dépensé pour ces coffrets permet réellement d’acheter.

Mais puisque les joueurs ignorent lesdites probabilités, cela peut les encourager à dépenser davantage, histoire d’augmenter leurs chances. Il s’agit d’ailleurs de l’une des principales stratégies des studios de jeux vidéo; la grande majorité des revenus de l’industrie provient d’ailleurs des transactions effectuées dans les jeux, que ce soit pour des achats cosmétiques, par exemple, pour accélérer leur progression, ou encore pour mettre la main sur des coffrets-surprises.

Toujours au dire des chercheurs, les comportements associés aux coffrets-surprises ressemblent fortement à ceux liés aux jeux de hasard et aux jeux à l’argent; cependant, la situation est même inversée. En effet, la réglementation de ce secteur de l’industrie du divertissement est beaucoup plus sévère. Les joueurs de loterie auront entre autres accès à des statistiques indiquant leurs chances de l’emporter, contrairement aux joueurs de jeux vidéo.

L’aide psychologique est également plus importante pour les jeux de hasard.

Selon l’une des chercheuses, la Dre Sarah Hodge, « la façon dont les coffrets-surprises sont conçus et utilisés par les joueurs a une influence sur la façon dont ils apprécient les jeux, en plus d’affecter leur comportement, notamment en ce qui concerne les sentiments négatifs, les parallèles avec les jeux à l’argent, les achats impulsifs, les achats trop importants, ainsi que la pression pour dépenser de l’argent. Il est important d’offrir davantage d’aide pour les gens qui jouent à ce type de jeu, afin de s’assurer qu’ils sont pleinement informés à propos des achats qu’ils effectuent dans un jeu ».

Toujours selon la Dre Hodge, « les jeunes adultes et les étudiants universitaires peuvent être particulièrement vulnérables, puisqu’ils commencent à peine à gérer un budget et à dépenser leur argent de façon indépendante; il est donc possible que le fait de comprendre la valeur de l’argent et gérer les microtransactions dans les jeux pourrait être difficile pour eux ».