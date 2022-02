Vagante, une souffrance dont on avait certainement besoin

En cette ère d’abondance, il semble qu’il est impossible de ne pas tomber chaque jour sur un nouveau jeu roguelike. Ou un nouveau jeu à l’esthétique pixellisée. Ou un nouveau Soulslike. Ou encore tout ça en même temps. En regardant Vagante, un titre de 2018 de Nuke Nine récemment porté pour la Nintendo Switch, il est permis de citer Pierre-Yves McSween et se demander si on en avait vraiment besoin. Après quelques heures d’essai, la réponse est claire: oui.

Vagante est un jeu d’esthétique rétro, mais sa conception graphique est loin d’être minimaliste. Les choix artistiques sont pertinents, les éléments visuels sont léchés, les couleurs soigneusement choisies et l’ambiance juste à point. Les jeux d’ombres peuvent rebute au premier abord, mais on finit par s’y retrouver comme chez soi. De première apparence drabe par ses teintes sinistres, le jeu se révèle d’une grande beauté qui est tout à son honneur.

Le jeu se targue d’être difficile, mais juste, à l’instar des jeux de la franchise Souls, dont plusieurs de ses mécaniques (notamment l’évolution des personnages) sont inspirées. Le jeu puise également dans le Rogue par ses environnements générés procéduralement et par la mort lourde de conséquences. Les combats sont prenants, les pièges omniprésents et les zones d’ombre rendent l’ensemble de l’œuvre particulièrement éprouvante. Pourtant, ces vicissitudes ne sont pas lassantes et le jeu réussit là où beaucoup ont échoué. Vagante est un jeu difficile sans être agressant.

Les expériences de jeu sont variées, les objets trouvés par hasard changent complètement les capacités et transforment le cours d’une partie du tout au tout. Dans la durée, le jeu réussit à se renouveler et à conserver de son intérêt. Les différents boss représentent des combats conséquents et engageants. Les zones cachées, le terrain destructible et les

Là où le bat blesse, c’est l’expérience Nintendo Switch. Le jeu se prête très mal à une expérience en mode portable. Les détails sont très petits et le jeu demande une très grande précision dans l’exécution des mouvements. Il est recommandé d’être assez près de son écran, de s’armer de patience et de créativité, et de se préparer à un bon moment.

Un solide 4 têtes de mort sur 5.

Vagante

Développeur et éditeur: Nuke Nine

Plateformes: Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 (testé sur la Switch)

Jeu non disponible en français