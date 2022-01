Le dernier garage avant la fin du monde

Que diriez-vous d’un boulot à temps plein sur Mars? La planète rouge fascine les adeptes de programmes spatiaux et on imagine déjà un futur pas si lointain dans lequel il sera possible d’occuper des habitats sur sa surface extra-terrestre.

Néanmoins, le 9 à 5 sur la planète guerrière pourrait être beaucoup moins palpitant que prévu. C’est du moins l’impression que laisse Rover Mechanic Simulator, un des (nombreux) jeux de simulation de Pyramid Games. Cet opus met le joueur aux commandes d’un atelier d’entretien et de réparation de robots mobiles sur la surface martienne, un travail moins que riche en rebondissements.

Si le tutoriel est un tantinet trop long, il accompagne efficacement le joueur à travers l’exploration des différentes interfaces du jeu, qui se déclinent toujours sur les mêmes trois fonctions : placer une pièce, enlever une pièce, examiner une pièce. On pourra imprimer des pièces de rechange sur l’imprimante 3D, ou nettoyer des pièces à l’aide d’un canon à pression. Et c’est tout.

Armé de cette expertise, le joueur pourra s’attendre à partir à l’aventure sur la planète Mars, pour réparer in situ des appareils mal en point. Que nenni, vous dira Rover Mechanic Simulator. Malgré la présence du panorama martien bien visible avant que vous n’ouvriez la porte de votre atelier au moment de charger la partie, l’entièreté du jeu se déroule dans l’atelier, où vous pouvez recevoir un flot continu de robots défectueux que vous pourrez démonter, examiner, nettoyer, remplacer et remonter avant de réactiver et passer au suivant. Un processus répétitif, mais somme toute relaxant qui peut combler une nuit d’insomnie ou vous faire patienter pendant que votre pizza est au four.

On lui accorde la note de 3 Perseverance sur 5.

Rover Mechanic Simulator

Développeur et éditeur: Pyramid Games

Plateformes: Windows, Linux (testé sur Windows / Steam)

Jeu non disponible en français.