Un troupeau de moutons noirs pour Jean-Michel Border Folie

Dépeignant le quotidien, pas toujours évident, d’un border collie ayant quitté la ville pour devenir chien berger à la campagne, la série Jean-Michel Border Folie, qui compte déjà deux tomes à son actif, mélange situations déjantées et paysages champêtres.

La série de bandes dessinées Jean-Michel Border Folie met en vedette un chien border collie qui en a marre de la vie urbaine, de la pollution, du stress et de la promiscuité, et qui décide un beau jour de quitter la ville pour s’installer à la campagne, là où règnent les espaces vierges non souillés des aléas de la surconsommation. Le citadin toutou, effrayé à la simple vue d’un lapin, espère enfin réaliser son rêve, celui de devenir berger et de se retrouver à la tête de son propre troupeau, mais en dépit de toute sa bonne volonté, il ne possède aucune expérience dans le domaine, et doit d’abord passer son permis. Heureusement, il peut compter sur Brigit, qui tient une « moutons-école », pour lui inculquer les bases du métier…

Natif de Bruxelles s’étant établi dans la région de la Lozère en France en 2014, le bédéiste Valérian Vanhouteghem, alias Val, s’inspire de son propre retour à la terre ainsi que de son fidèle compagnon, un border collie portant le même nom que le héros de sa bande dessinée, pour la série Jean-Michel Border Folie. Avec son chien prenant les présences des membres de son troupeau comme un instituteur à l’école, ses moutons jouant aux cartes, étrennant une bible pour demander l’assistance divine, et portant tuque et foulard (ou même un masque de loup pour s’amuser aux dépens de leur berger), la bande dessinée, même si elle n’est pas aussi surréaliste, évoque Le Génie des Alpages de F’murr par son contexte.

Composé de courts gags ne faisant qu’une page chacun, le premier tome de Jean-Michel Border Folie présente, dans un humour bon enfant qui fait sourire plus que rire, les nombreuses difficultés que le border collie devra surmonter pour devenir un chien berger émérite. On le voit affronter des nuées d’abeilles, des taureaux en furie, les caprices de la météo, le vertige, les pièges à loups, ainsi que l’indiscipline crasse des moutons dont il a la garde. Intitulé Troupeau pour être honnête, le second volume relate une histoire au long, dans laquelle Jean-Michel doit composer avec un problème inédit, alors que son troupeau adopte un bébé louveteau, un prédateur qui les fait tous craquer malgré le danger potentiel qu’il représente.

Fort de son expérience sur des albums comme Les Animaux Domestiques ou Rad’Lab, Val continue d’esquisser des petites bêtes anthropomorphiques dans Jean-Michel Border Folie. Avec ses personnages arrondis et caricaturaux et son utilisation de couleurs pleines sans beaucoup de dégradés, les dessins de l’artiste penchent davantage du côté des cartoons humoristiques que du réalisme, ce qui n’empêche pas l’ensemble d’être fort sympathique et agréable à l’œil. Son découpage de l’action en cases est plutôt traditionnel, et bien qu’il soit parfaitement capable d’illustrer de jolis paysages de campagne, il pose souvent ses protagonistes sur un simple fond blanc afin de les mettre en valeur.

Sans révolutionner le médium, la série Jean-Michel Border Folie de Val constitue une lecture amusante, dont l’humour léger et un brin cabotin saura plaire à toute la famille.

Jean-Michel Border Folie, de Val. Publié aux éditions Bande à part, 48 pages.

Jean-Michel Border Folie Tome 2: Troupeau pour être honnête, de Val. Publié aux éditions Bande à part, 48 pages.