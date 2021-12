Séance de test – Quand Huawei donne dans les montres de luxe

La possibilité de s’entraîner, voire d’aller nager, ou encore glisser en planche à neige, comme l’indique clairement l’une des photos promotionnelles, mais aussi la capacité d’en mettre plein la vue avec un design haut de gamme (et prix à l’avenant): voilà le défi que s’est donné le géant chinois Huawei, avec sa nouvelle série de montres connectées.

Avec trois modèles qui seront offerts à la vente dès le vendredi 17 décembre, Huawei souhaite clairement s’installer dans le lucratif marché largement occupé par Apple et consorts. Y compris, dans un cas en particulier, en proposant un modèle encore plus chic que ceux offerts par le titan américain.

À la base, la conception est largement similaire: autant la Watch 3 Pro et la Watch GT3 46 mm, les deux modèles évalués dans le cadre de cet article, comportent un large écran circulaire, un bracelet qui peut être tout aussi imposant, ainsi que deux boutons situés sur le côté droit du cadran.

Le premier, avec une forme classique de bouton servant traditionnellement à ajuster les aiguilles sur une montre traditionnelle, a ici la capacité d’alterner entre le cadran principal et la liste des applications installées sur l’appareil. L’autre, plus discret, est programmable, et peut donc servir à afficher quantité d’informations, comme par exemple les notifications reçues.

Toujours sur les deux modèles, on trouve un capteur similaire à celui se trouvant sur la Band 6, la montre « connectée » à saveur sportive que Huawei lançait à la fin du printemps dernier. Car oui, les montres de la série Watch visent elles aussi à occuper ce créneau de l’accessoire sportif. Simplement, en quelque sorte, ledit accessoire n’est plus un mini-ordinateur ceint d’une bande de caoutchouc, mais plutôt une véritable machine engoncée dans de l’acier inoxydable… Ou, encore mieux, du titane.

Plus agréables à l’oeil (et plus lourdes), les Watch 3 Pro et GT 3 pourront donc effectuer les mêmes tâches « de base », soit suivre votre entraînement sportif, calculer votre rythme cardiaque, ou encore afficher les notifications pour une longue série d’applications, en allant des courriels à l’application mobile de la SAQ (pourquoi pas?).

Ce qui fait la différence ici, ce sont les ajouts. Outre le plus grand écran (forcément), on trouve ici une connexion Wifi, pratique pour écouter de la musique et télécharger de la musique; là, c’est un portefeuille virtuel qu’il est possible de configurer. Pourquoi, après tout, payer avec son téléphone, comme un banal badaud, alors que l’on pourrait payer ses achats avec sa montre?

Un tour de force

Léger snobisme sarcastique mis à part, autant la Watch 3 Pro et la Watch GT 3 sont d’excellents appareils connectés, livrés avec pratiquement trop d’options. Il existe tant de menus, en fait, qu’on n’aura pas trop de l’écran de la montre, et potentiellement l’application Huawei Santé allumée en même temps, sur notre téléphone intelligent, pour s’y retrouver pleinement. Et même là, certaines fonctions, comme le fait de pouvoir faire défiler l’affichage du cadran vers le bas, histoire de révéler un écran d’options similaires à celui d’un téléphone, ne semblent être accessibles que par essai et erreur.

On avait ainsi consacré un temps considérable à chercher, parmi les modèles proposés, un thème de cadran qui permette à la fois d’afficher l’heure, le nombre de pas effectués durant une journée, ainsi que le précieux taux de chargement de la pile. Après tout, quand la montre épuise son énergie en environ cinq jours, avant de nécessiter une recharge, il serait nécessaire de nous indiquer que cette information est accessible d’un seul glissement de doigt.

On nagera aussi en pleine confusion en tentant de synchroniser la nouvelle montre dans l’application Huawei Santé sur un téléphone utilisant Android. Car si la synchronisation semble s’effectuer sans heurts en scannant simplement un code QR affiché sur le cadran de la montre, passer par la liste de modèles offerts dans la version Android de l’application nous entraîne dans une aventure logicielle sans pareil.

En effet, l’indication est claire, sur la boîte, que le consommateur est invité à se tourner vers la AppGallery, la boutique d’applications de Huawei, pour « explorer » son achat. Comme de fait, la Watch 3 Pro, par exemple, ne se trouve pas dans les modèles à sélectionner dans l’application sous Android. Il faut alors installer plusieurs applications pour parvenir à utiliser la AppGallery et ainsi accéder à la « bonne version » de l’application Santé. Mais comme tout cela est aussi possible en scannant simplement le code QR affiché sur la montre, sous Android, on en vient à se dire que le message de Huawei n’est pas tout à fait clair…

Quoi qu’il en soit, les deux montres fonctionnent particulièrement bien, sont relativement faciles d’utilisation, et recèlent quantité d’options et d’applications que l’on se fera un plaisir de découvrir.

Le principal obstacle demeure alors le prix. Si la Watch 3 Pro est un bijou de design, voudra-t-on dépenser les 700$ réclamés? La Watch GT3, elle, comporte certes moins de fonctionnalités, mais son prix d’environ 330$ pourra s’avérer plus raisonnable. Il est certain que si l’on souhaite s’en servir uniquement pour le sport, et pour rien d’autre, c’est plutôt vers la gamme des Band qu’il faudra se tourner. Autrement, votre décision dépendra largement de votre désir d’investir dans le look de votre montre connectée, et non pas seulement dans son fonctionnement pur et simple.