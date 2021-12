Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice: un nom bien long, mais aussi beaucoup de plaisir

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice semble être né de deux désirs. Le désir du studio allemand Mimimi de créer un titre avec non pas un, mais deux sous-titres, mais surtout le désir des amateurs de Shadow Tactics: Blades of the Shogun de mettre la main sur « plus de Shadow Tactics ». Une genèse toute simple, donc, née de la demande.

Et les amoureux du jeu original ont eu exactement ce qu’ils demandaient, cinq ans jour pour jour après la sortie de Shadow Tactics: Blades of the Shogun à la fin 2016.

Aiko’s Choice n’est ni une suite, ni un antépisode, ni une nouvelle version du jeu original. Il s’agit d’une expansion autonome (ne nécessitant pas de posséder l’original), dont le récit s’insère entre les deux derniers chapitres de son prédécesseur. On y retrouve le même univers nippon, les mêmes personnages, les mêmes mécaniques, le même style visuel. Les mêmes plaisirs.

Ce qui fait la force de ce nouvel opus ne se trouve en conséquence pas dans ses nouveautés, qui sont rares (et généralement tirées de Desperado III, un autre jeu du même studio). Et même si les inconditionnels ne s’en plaindront pas, on peut tout de même regretter légèrement l’absence de nouveau personnage jouable et de nouvelles compétences qui permettraient des approches totalement inédites.

N’empêche, bien conçues, les trois missions et les trois mini-missions d’Aiko’s Choice offrent au joueur assez de variété et de liberté dans son approche pour lui éviter de souffrir d’une impression de redondance.

Parenthèse pour les néophytes: Shadow Tactics est un jeu d’infiltration en temps réel relativement exigent dont les mécaniques reposent sur la furtivité, la distraction et l’élimination de gardes. Un « mode ombre » permet de planifier la prochaine action d’un ou de plusieurs membres d’un commando de cinq personnages. Mais attention, car le « mode ombre » ne met pas l’action sur pause. La planification, la coordination et le timing sont les clés du succès. Le défi le plus fréquent : éviter les témoins ou les réduire au silence dans la seconde, car les ennemis sont abondants.

Trouver la bonne approche peut demander quelques essais, mais cela ne rend la réussite que plus valorisante. La sauvegarde rapide, très encouragée par un minuteur au haut de l’écran, limite les frustrations liées à trop de répétition. La marche peut toutefois être haute pour ceux qui n’auraient jamais joué à Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Quelques bémols

Côté frustrations, car il y en a tout de même, on notera une rotation de caméra qui manque de fluidité (du moins sur PC), des déplacements exigeant parfois une précision de clic trop millimétrée, par exemple pour sauter d’un endroit à un autre, et des toits qui peuvent être laborieux à naviguer en conséquence.

Rien pour gâcher le plaisir, néanmoins, qui s’étale sur une petite dizaine d’heures. Du moins si vous n’êtes ni lent ni rapide, cette durée de vie étant dépendante de votre capacité à résoudre le puzzle tactique que représente chaque mission.

Des objectifs secondaires ajoutent aussi à la rejouabilité. Les remplir tous dès le premier essai représente un défi que peu de joueurs pourront relever.

L’originalité de ses mécaniques, ses héros aussi attachants que complémentaires, son ambiance réussie et son niveau de difficulté bien dosé avaient fait de Shadow Tactics: Blades of the Shogun un incontournable. On les retrouve, cinq ans plus tard, fidèles au jeu d’origine.

Le tout a un peu perdu en effet de nouveauté, forcément, mais n’en vaut pas moins le détour, surtout que ce type de jeu tactique en temps réel reste assez rare. On ne peut pas dire que la recette a mal vieilli et vous pourriez vouloir demander une deuxième assiette.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice

Développeur: Mimimi Games

Éditeur: Daedalic Entertainment

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (textes à l’écran seulement, audio uniquement disponible en anglais et en japonais)