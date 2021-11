Musique – Du très grand klezmer

Créé il y a 35 ans, le magique orchestre de chambre I Musici de Montréal a rendu hommage à son fondateur, le violoncelliste Yuli Turovsky, en s’associant aux sept merveilleux musiciens de la formation Kleztory. Pour l’ouverture de la saison, les Montréalais se sont ainsi vu offrir un superbe concert de musique klezmer, plein de surprises et plus grand que nature.

Sous la direction de son chef, Jean-François Rivest, le célèbre orchestre composé de 14 instruments à cordes a débuté la soirée en accompagnant le clarinettiste Airat Ichmouratov dans une œuvre de sa composition. Pour ce morceau intitulé One Day of an Almost Ordinary Life Op.47, les deux types d’instruments sont entrés dans une conversation animée.

La clarinette, fougueuse et enlevée, s’opposait aux cordes plus raisonnables, mais se laissait quand même convaincre en se faisant plus délicate, pour repartir ensuite de plus belle. Une délicieuse mise en bouche pour la programmation klezmer qui a suivi: très colorée, évidemment. Très triste et très joyeuse aussi, comme il se doit.

Car avec l’excellente formation Kleztory, on peut compter sur des émotions vives et contrastées et non dénuées, toujours, d’une petite pointe d’humour.

Avec ces pièces traditionnelles du folklore juif d’Europe centrale (klezmer signifie musique, en yiddish), dans des arrangements de divers musiciens, et avec le talent des deux formations en présence, on est sûr d’être entrainé par la joie ou la nostalgie, de vibrer aux rythmes enlevés et d’avoir beaucoup de difficulté à rester immobile dans son fauteuil. Le plaisir des musiciens à interpréter leurs morceaux en s’associant à une autre formation que la leur est en plus communicatif, et le tout à produit une soirée tout à fait mémorable.

Et pour ajouter aux émotions, deux prestations sont venues enrichir la soirée.

Accompagnée au piano par David Ryshpan, Alina, la fille de Airat Ichmouratov, une jeune adolescente talentueuse, a interprété sur scène un poème de sa composition qui faisait dramatiquement rimer gestapo, ghetto et Dachau. Et sur une note nettement plus légère, l’artiste de cirque Mathilde K. Richer, spécialiste des sangles aériennes, s’est envolée pour danser dans les airs au rythme de l’un des morceaux de musique klezmer.

Le public était enthousiaste; et pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister physiquement à cette soirée, ils pourront en profiter en Webdiffusion pour un tarif très raisonnable.

Klezmer et cirque, de l’orchestre I Musici de Montréal, sous la direction de Jean-François Rivest avec Kleztory, groupe klezmer et Mathilde K Richer, artiste de cirque. En webdiffusion sur le site web de la salle Pierre-Mercure du 11 au 21 novembre.