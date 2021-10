Fallen Aces, comme un verre de scotch sirupeux

La nuit tombe sur la ville, une ville gangrenée par le crime, la drogue et l’alcool. Armé de vos poings (et de quelques autres objets menaçants), il vous faudra faire régner la justice. Bienvenue dans Fallen Aces, un jeu comme il ne s’en fait plus vraiment. Ou comme il s’en beaucoup plus souvent, maintenant?

Développé par Trey Powell et Jason Bond, tous deux rattachés au studio New Blood, qui agit aussi en tant qu’éditeur, Fallen Aces est un jeu d’action à la première personne se déroulant dans les années 1930, entre des ruelles sinistres et des clubs sous contrôle de représentants de la pègre tous plus pourris les uns que les autres.

Le titre est en quelque sorte à la croisée de deux mondes: d’un côté, nous sommes ici en présence un jeu d’action en 2D avec ses références aux thrillers se déroulant à l’époque de la prohibition, le genre de jeu qui existait durant les deux premiers tiers des années 1990, avec ses sprites sans profondeur (littéralement). On peut ainsi penser à Wolfenstein, ou encore Doom, sans toutefois les hordes de démons qu’il faut trucider. Ici, il s’agit plutôt de bandits à la petite semaine et de leurs patrons un peu mieux armés. Le tout est saupoudré de références aux jeux de l’époque, notamment Rise of the Triad.

De l’autre, Fallen Aces se décrit aussi comme une « simulation immersive », à l’instar de Thief, qui a servi d’inspiration pour Gloomwood, un autre jeu en développement chez New Blood. Ainsi, notre personnage pourra profiter des zones d’ombre pour avancer sans se faire détecter par les ennemis. Il faudra aussi tenir compte de son niveau d’énergie, qui peut heureusement remonter, mais qui pourrait poser problème s’il atteint zéro en plein combat. À l’exception de l’utilisation d’armes à feu, d’ailleurs, ces combats nécessiteront plusieurs échanges de coups, ce qui implique de la planification stratégique de la part du joueur.

Tout cela, ce sont de petites touches qui témoignent de l’amour de MM. Powell et Bond pour leur art. On le voit dans ces chemins détournés qui permettent de nous infiltrer dans une bâtisse, dans l’habillage sonore des lieux, dans la disposition des décors…

La seule chose qui cloche, en fait, découle inévitablement de quasiment tous les jeux à la première personne: lorsque vient le temps de passer au corps à corps, savoir si nos coups porteront est toujours un peu un jet de dés. Enc0re plus dans le contexte d’un titre en 2D.

Bien sûr, le jeu n’est pour l’instant disponible qu’en version de démonstration, avec une seule heure de contenu offerte, environ, mais déjà, on peut affirmer que Fallen Aces est malgré tout un titre tout à fait prometteur. Reste à attendre la suite…

Fallen Aces

Développeur: Trey Powell et Jason Bond

Éditeur: New Blood Interactive

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français