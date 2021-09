Explosion et pixels au menu de Warpips

Les trentenaires et leurs aînés se souviendront certainement de tous ces jeux en flash qui pullulaient à une époque sur le web; y compris des titres de « stratégie » où il fallait principalement produire plus d’unités que l’adversaire, histoire d’éventuellement percer ses défenses et détruire sa base. Warpips, un jeu récemment développé par Skirmish Mode Games et publié par Daedalic Entertainment, ravive ce souvenir d’affrontements de longue haleine.

Le principe de Warpips est particulièrement simple: écraser l’ennemi sous le nombre. Mais est-ce vraiment aussi direct? La réalité est quelque peu différente de l’idée de base. Après tout, s’il est possible de passer son temps à produire la même unité, encore et encore, en attendant que les fonds entrent dans le « compte de banque » pour en recruter davantage, le joueur se heurtera rapidement à plusieurs obstacles qui viendront compliquer sa conquête – et qui mettront du piquant dans sa partie.

D’abord, les ennemis vont varier, entre unités de base, véhicules, structures, etc. Et contre ces unités, il faudra concevoir des stratégies qui seront appelées à varier rapidement. Non seulement parce que le jeu impose rapidement d’adopter une stratégie visant à contrer ou vaincre, c’est selon, les forces ennemies, mais aussi parce qu’il sera impossible de se rabattre constamment sur la même stratégie, Warpips offrant un bassin relativement limité d’unités du même genre, dont l’utilisation lors des missions réduit inéluctablement les réserves… à moins de l’emporter et de refaire le plein, en quelque sorte, mais sans jamais obtenir les mêmes récompenses après sa victoire.

L’autre aspect forçant le joueur à activer son sens de la stratégie est l’utilisation des points de combat: ceux-ci s’accumulent à mesure que nos unités tuent des soldats ennemis, puis gagnent des points d’expérience pour éventuellement monter de niveau. Il faudra alors décider si ces points seront consacrés au déploiement d’un plus grand nombre de nos propres soldats en même temps, à leur conversion en espèces sonnantes et trébuchantes, ou encore en amélioration des caractéristiques de nos troupes à l’aide d’un système de « promotion » qui rend nos soldats plus forts, plus résistants, plus rapides, etc.

Warpips propose des mécaniques supplémentaires qui viendront encore compliquer les choses, mais il suffira de quelques batailles pour se retrouver dans un dilemme stratégique qui peut parfois s’avérer cornélien. Et une mauvaise planification renverra assez rapidement le stratège du dimanche à ses devoirs.

Cela étant dit, le jeu ne s’en cache pas: il s’agit d’abord d’un titre de type « arcade », et si le côté « production » des forces militaires occupe beaucoup d’espace, il ne faut pas croire que Warpips vous donnera aussi le contrôle sur le côté stratégie des engagements guerriers. En fait, une fois vos unités sorties des baraquements, elles sont largement laissées à elles-mêmes, et iront joyeusement mourir au combat (ou tout massacrer sur leur passage) sans trop se poser de questions. Ne cherchez donc pas un équivalent d’un jeu de stratégie en temps réel, ici.

Pour les amateurs de ce genre à mi-chemin entre la stratégie pure, justement, et le cookie clicker, Warpips s’avère étonnamment doté d’une profondeur fort intéressante, et ce, malgré le côté un peu répétitif de la chose. C’est toujours notre base, à gauche, qui veut détruire la base ennemie, à droite. Mais pour une quinzaine de dollars, ou moins si le jeu est en solde, Warpips offre certainement plusieurs heures d’un divertissement tout à fait convenable.

Warpips

Développeur: Skirmish Mode Games

Éditeur: Daedalic Entertainment

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français (interface et sous-titres)