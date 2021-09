Zack Snyder’s Justice League: une nouvelle (et meilleure) mouture

C’est grâce aux pressions de fans sur Internet que Zack Snyder’s Justice League a pu voir le jour, et on ne peut que les remercier, puisque cette version du film, disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, surpasse largement celle qu’a livré Joss Whedon en 2017.

Suite à la mort de sa fille et devant les différends créatifs l’opposant aux studios Warner, le cinéaste Zack Snyder s’est retiré de Justice League en 2017, et la postproduction du film, dont le tournage était en large partie terminé, a été confiée à Joss Whedon, un homme familier avec les superhéros (du moins, ceux de Marvel), puisqu’il avait réalisé les deux premiers Avengers. Le long-métrage est donc sorti comme prévu, mais il a reçu un accueil plutôt mitigé de la part des critiques et du public, et Snyder lui-même l’a répudié, clamant que sa vision artistique avait été trahie. Devant les pressions des fans, qui ont pris d’assaut les réseaux sociaux et demandés que Zack Snyder puisse livrer sa propre version, ce dernier s’est vu remettre un budget supplémentaire pour tourner de nouvelles scènes et faire son propre montage, et le résultat final donne raison au réalisateur de Man of Steel et de Batman v Superman.

Zack Snyder n’apporte pas que des changements cosmétiques au Justice League de 2017, loin de là. Le réalisateur a enlevé certaines scènes, en a bonifié d’autres, et en a inséré plusieurs inédites. Tandis que la version de Joss Whedon faisait deux heures, cette nouvelle mouture dure pas moins de quatre heures, mais étonnamment, elle ne compte aucune longueur. Le scénario demeure sensiblement inchangé : afin de faire face à l’attaque de Steppenwolf et de ses Paradémons, qui cherchent à mettre la main sur trois « Boîtes-mères » cachées sur Terre depuis des millénaires afin de conquérir la planète, Bruce Wayne (Batman) et Diana Prince (Wonder Woman) tentent de convaincre Barry Allen (Flash), Arthur Curry (Aquaman) et Victor Stone (Cyborg) de faire équipe, jetant ainsi les bases de la célèbre Ligue de Justice. Bien qu’il s’agisse de la même histoire, elle est beaucoup mieux racontée cette fois-ci.

La mouture de Zack Snyder débute sur la mort de l’Homme d’Acier à la fin de Batman v Superman et son cri funeste se répercutant aux quatre coins du cosmos, ce qui explique un peu mieux pourquoi Steppenwolf a choisi ce moment précis pour attaquer la Terre. L’origine et la nature des trois « Boîtes-mères » est aussi expliquée plus clairement. Darkseid, dont le nom n’était que vaguement prononcé dans le Justice League de 2017, joue un rôle beaucoup plus actif cette fois-ci, et on le voit même dans plusieurs scènes. Chaque personnage de la Ligue de Justice est davantage mis à contribution. L’arc narratif d’Aquaman est plus étoffé, et Cyborg se retrouve avec énormément plus de temps d’écran. Sa présence a tellement été diminuée dans la version originale qu’on comprend facilement pourquoi le comédien Ray Fisher, qui l’incarne, s’est plaint que Whedon avait presque entièrement coupé sa participation au montage.

Zack Snyder atténue aussi les touches humoristiques insérées par Joss Whedon. Il a d’ailleurs retiré la scène la plus drôle, où Barry Allen profitait de sa grande vélocité pour dessiner des moustaches et des lunettes au crayon-feutre dans le visage d’un homme agressif dans la file d’attente derrière lui. Le résultat est donc un film plus sombre, et davantage axé sur l’aspect mythologique et solennel de cette lutte entre Dieux. On retrouve encore plus de moments à grand déploiement. Le combat contre le premier assaut des forces de Darkseid il y a des millénaires est plus long, et spectaculaire. Steppenwolf porte une toute nouvelle armure dorée, et une fois ressuscité, Superman arbore son costume noir et gris. La bataille finale a été entièrement remaniée, et un épilogue d’une vingtaine de minutes a été ajouté, laissant présager l’intrigue de la bande dessinée Injustice. Le Martian Manhunter, un membre fondateur de la Ligue de Justice, fait deux brèves apparitions, et Willem Dafoe joint la distribution dans le rôle de Vulko, le fidèle conseiller d’Aquaman.

L’édition ultra haute-définition de Zack Snyder’s Justice League comprend le long-métrage sur un disque au format 4K, deux disques Blu-ray, et un code donnant accès à la version noir et blanc sur la plateforme HBO Max. Il faut changer de disque après 2h20 quand on visionne la version Blu-ray. Le film est présenté dans un format 4:3, avec des bandes noires sur les côtés, afin de respecter la vision du réalisateur, qui l’avait tourné ainsi pour mieux accommoder la projection en Imax. Du côté du matériel supplémentaire, on trouve une revuette de près de 25 minutes intitulée Road to Justice, dans laquelle Zack Snyder revient sur sa trilogie, son amour pour DC Comics, du Dark Knight Returns de Frank Miller à Watchmen, ses études aux beaux-arts, et aborde son approche en tant que cinéaste. Les comédiens principaux parlent quant à eux de leur collaboration avec Snyder, et de leur expérience sur le plateau de tournage.

Étant donné qu’il dure maintenant quatre heures, il faut libérer une soirée complète pour visionner Zack Snyder’s Justice League, mais ça vaut la peine puisque, en réparant les faiblesses du montage de Joss Whedon et en bonifiant le long-métrage de plusieurs scènes supplémentaires, cette version définitive a tout pour satisfaire les amateurs du célèbre groupe de superhéros.

8.5/10

Zack Snyder’s Justice League

Réalisation : Zack Snyder

Scénario : Zack Snyder, Chris Terrio et Will Beall (d’après les personnages créés par Jerry Siegel, Joe Shuster, Bob Kane, Bill Finger, William Moulton Marston et Jack Kirby)

Avec : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Amy Adams et Jeremy Irons

Durée : 242 minutes

Format : UHD (4K, Blu-ray et copie numérique)

Langue : Anglais, français, italien, espagnol, portugais, japonais, tchèque, polonais