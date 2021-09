Séance de test – Mysa et son thermostat pour climatiseur, un bon début

On ne compte plus les solutions technologiques destinées à rendre sa maison plus « intelligente »; l’entreprise canadienne Mysa, sise à Terre-Neuve-et-Labrador, n’est pas non plus une nouvelle venue. Mais avec un nouveau thermostat destiné aux climatiseurs, la compagnie diversifie son offre, et pour le mieux.

Une première séance d’essai, avec un thermostat destiné aux bons vieux calorifères traditionnels, s’est déroulée de façon un peu complexe et désordonnée. Ce qu’il faut cependant noter, c’est que l’expérience de chaque consommateur variera en fonction de l’âge de son système électrique. Ainsi, dans le cas du précédent test, tenter de connecter un thermostat intelligent et un système de chauffage vieux de plusieurs décennies peut possiblement entraîner des pépins.

En ce qui concerne le thermostat pour climatiseur, cependant, l’unité raccordée à l’appareil de Mysa venait tout juste d’être installée, ce qui permet de maximiser la compatibilité. Et justement, l’installation s’est effectuée en quelques étapes simples: se lier au réseau wifi, puis entrer le numéro de série de la télécommande et la marque du modèle du climatiseur – le tout à l’intérieur de l’application mobile dédiée, bien entendu –, et le tour est joué.

De là, il est notamment possible d’accomplir toutes les fonctions qui nécessiteraient normalement l’utilisation de la télécommande du climatiseur: choisir le mode de fonctionnement, la température, etc. Il est aussi offert de programmer les heures d’activité de l’appareil, encore une fois à distance.

Et si vous voulez vivre des émotions fortes, Mysa offre la possibilité de programmer des actions qui se déclencheront automatiquement si vous entrez dans un périmètre défini autour de votre ou de vos thermostats et autres appareils liés à l’application. Idéal si vous souhaitez lancer la climatisation ou le chauffage avant votre retour à la maison, par exemple.

Y a-t-il fondamentalement des problèmes avec ce nouveau thermostat Mysa? Pas du tout: l’application est simple d’utilisation, sa configuration s’effectue rapidement… On pestera contre l’impossibilité de quitter ladite application en utilisant la touche de retour en arrière, sur son téléphone. Fort heureusement, ce même programme offre la possibilité de partager l’accès avec d’autres personnes; pas besoin, pour elles, donc, d’utiliser le même compte ou de risquer une incompatibilité en créant un deuxième compte sur un même appareil, comme cela s’est déjà vu avec d’autres produits connectés.

Non, ce qui agace légèrement, avec cet appareil qui se vend 130$, c’est qu’on doit en acheter un pour chaque connexion que nous souhaitons effectuer avec un système de climatisation. Dans le cas de ce journaliste, s’il ne possède pas de thermostat traditionnel, il dispose cependant de deux têtes de sortie de sa thermopompe, ce qui signifie des dépenses de 260$, au bas mot. Les quelques options supplémentaires, comparativement à la télécommande fournie avec les appareils, valent-elles la chandelle? Et si les options sont directement accessibles via l’application mobile, quelle est l’utilité de la borne, au-delà de la retransmission des signaux? Ne serait-il pas possible de s’en servir pour connecter plus d’un appareil à la fois?

Bref, comme bien d’autres produits connectés, le thermostat pour climatiseurs de Mysa n’est pas mauvais en soi, mais dépend de deux choses: la volonté d’investir des sommes supplémentaires, au besoin, pour installer un véritable réseau domestique, et le désir de configurer le tout pour parvenir à véritablement automatiser son confort.