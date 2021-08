Those Who Wish Me Dead: l’épreuve du feu

Disponible depuis la semaine dernière en 4K, Blu-ray et DVD, le film Those Who Wish Me Dead propose un thriller malheureusement assez banal, malgré une distribution impeccable composée d’Angelina Jolie, Jon Bernthal, Aidan Gillen et Nicholas Hoult.

Le juricomptable Owen Casserly reconduit son fils Connor à l’école quand la radio annonce que son patron, le procureur du district de Fort Lauderdale avec qui il collabore sur une grosse affaire criminelle, vient de mourir dans l’explosion de sa maison. Convaincu qu’il ne s’agit pas d’une simple fuite de gaz et qu’il est la prochaine cible des bandits, il se dirige vers le Montana dans l’espoir d’obtenir la protection de son beau-frère policier. Sur la route, des tireurs embusqués font feu sur sa voiture. Il meurt dans l’accident qui s’ensuit, mais son fils réussit à s’échapper dans la forêt, emportant avec lui une copie des documents compromettants. Pourchassé par les assassins de son père, le jeune homme aura la chance de tomber sur Hannah Faber, une employée des services forestiers hantée par un accident survenu un an plus tôt, dans lequel elle n’est pas parvenue à sauver une famille des flammes. Elle saute sur l’occasion d’aider Connor, mais la situation empire encore un peu lorsque les tueurs à gages provoquent un incendie dans les bois et que le feu devient hors de contrôle.

Those Who Wish Me Dead est à la fois une histoire de rédemption, celle de Hannah Faber, qui tente de racheter ses erreurs du passé en venant en aide à un garçon en danger, une histoire de passage à l’âge adulte pour Connor Casserly, dont le père vient d’être tué et qui devra mettre de côté les choses de l’enfance s’il souhaite échapper aux tueurs à ses trousses, et une histoire de survie, alors que les deux protagonistes devront affronter les forces de la nature dans une région sauvage ravagée par un incendie monstre. Si cette prémisse aurait pu être intéressante, le scénario compte beaucoup trop de faiblesses pour distinguer le long-métrage des nombreux autres thrillers du même genre. En plus de mettre en vedette des vilains sans aucune nuance, les scénaristes ne daignent même pas expliquer le crime découvert par le juricomptable, qui coûtera la vie à tant de personnes, ni de quelle organisation font partie les deux tueurs, qui semblent bénéficier des ressources d’une agence gouvernementale à la FBI, comme si ces éléments n’avaient aucune importance.

Plutôt que d’avoir recours aux effets spéciaux par ordinateur, le cinéaste Taylor Sheridan a créé sa propre forêt dans le désert du Nouveau-Mexique afin de livrer une vision infernale et réaliste des arbres se consumant sur des centaines d’hectares et de la cendre suspendue dans les airs, mais pour le reste, la réalisation de Those Who Wish Me Dead est plutôt convenue. On se demande comment, avec un scénario si mince, la production a pu mettre la main sur une distribution aussi impressionnante. Un peu figée, Angelina Jolie (Hannah Faber) ne livre vraiment pas sa meilleure performance ici. Se glissant à nouveau dans la peau d’un policier, Jon Bernthal (The Walking Dead, Punisher) est correct, mais sans plus. Si Nicholas Hoult (X-Men: First Class, Warm Bodies) n’a pas souvent l’occasion d’incarner des vilains, on ne peut pas en dire autant d’Aidan Gillen qui, depuis son rôle de Littlefinger dans Games of Thrones, semble destiné à ne jouer que des salauds. Pour un acteur d’à peine quinze ans, Finn Little (Connor Casserly) est étonnamment juste, et son niveau de jeu est à la hauteur des vétérans avec qui il partage l’affiche.

L’édition haute définition de Those Who Wish Me Dead contient le long-métrage sur un disque Blu-ray, et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. Pour seul et unique matériel supplémentaire, on trouve un Making Of d’une quinzaine de minutes, dans lequel les producteurs exécutifs Michael Friedman et Katheryn Dean, l’auteur Michael Koryta, le cinéaste Taylor Sheridan et les acteurs principaux parlent de la grande place laissée à la nature dans le film, des raisons ayant motivées le choix du Nouveau-Mexique pour réaliser une histoire prenant place au Montana, des défis de tourner dans un environnement naturel et de respecter les échéances serrées quand on est à la merci de la météo, ou de leur respect pour les « Smokejumpers », ces pompiers parachutistes risquant leur vie au quotidien pour combattre les feux de forêt.

Avec les innombrables feux de forêt sévissant un peu partout à travers le globe en ce moment, Those Who Wish Me Dead s’inscrit définitivement dans l’air du temps, mais ses scènes d’action plutôt bien ficelées et ses images saisissantes d’incendie ne parviennent toutefois pas à compenser un scénario truffé de trous, et au final, ce thriller laisse plutôt indifférent.

6/10

Those Who Wish Me Dead

Réalisation: Taylor Sheridan

Scénario: Michael Koryta, Charles Leavitt et Taylor Sheridan

Avec: Angelina Jolie, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Nicholas Hoult, Jake Weber, Finn Little et Tyler Perry

Durée: 100 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français, espagnol, portugais et allemand