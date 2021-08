Blood Red Sky, le film aux dents longues

Les films de vampires? C’est largement du réchauffé. Les films de détournement d’avion? Idem. Mais qu’arrive-t-il si l’on combine les vampires et les pirates de l’air? Quelque chose comme Blood Red Sky, un film allemand qui serait tout à fait à sa place au festival Fantasia, par exemple, mais qui réussit à occuper une place intéressante sur Netflix.

Nadja, mère veuve du jeune Elias, prend un vol transatlantique de nuit avec son fils pour se rendre à New York à partir de l’Allemagne. Elle doit rencontrer un médecin censé l’aider avec un grave problème de santé qui l’afflige depuis plusieurs années.

Le hic, c’est que des pirates de l’air ont justement ciblé ce vol pour provoquer un accident et tuer l’ensemble des passagers. S’agit-il d’une tentative de déclencher une chute des cours boursiers? De changer les résultats des élections à venir? Cela n’est jamais précisé. Ce qui est certain, toutefois, c’est que les bandits n’hésiteront pas à abattre froidement les gens qui se mettront en travers de leur route.

Malheureusement pour eux, Nadja est un peu plus qu’humaine. Ou moins qu’humaine? Bref, la bande-annonce et l’affiche du film l’indiquent toutes deux: la mère est une vampire. Et pas une vampire sexy, comme dans les films qui tentent d’exacerber le côté érotique de ces créatures de la nuit qui séduisent leurs proies avant de leur sucer le sang. Non, vampire comme dans une créature sanguinaire presque immortelle qui a des allures de monstre aux longs crocs et aux griffes acérées.

Le choix du réalisateur et scénariste Peter Thorwarth ne semble pas anodin: on dépasse ici le simple drame pour tomber dans l’horreur bicéphale. D’un côté, la mère qui rejette cette double existence, ce monstre qui peut aisément se réveiller, mais dont elle aura besoin pour assurer sa survie et celle de son fils. De l’autre, des bandits qui, terrifiés, veulent à tout prix éliminer cette horreur surnaturelle, mais qui souhaitent peut-être, aussi, profiter des pouvoirs qui y sont associés.

Il n’en reste pas moins que la formule demeure relativement classique. Après tout, nous sommes dans un avion, et ce huis clos forcé implique les décors, les revirements scénaristiques et l’éventuel dénouement se laissent aisément deviner.

En fin de compte, Blood Red Sky est un divertissement solide qui conviendra aux amateurs de deux genres qui se combinent étrangement bien. Un film à voir sans chercher à se casser la tête, mais en souhaitant plutôt faire le plein de tension et de violence. Avec bien du sang en plus, bien entendu.