Une finale sous le sceau de la pandémie pour Shameless

Après plus d’une décennie, la famille la plus dysfonctionnelle du petit écran est de retour pour un tout dernier tour de piste, avec Shameless : The Eleventh and Final Season, maintenant disponible en DVD.

Adaptée de la série télévisée britannique du même nom, Shameless suit les péripéties des Gallagher depuis 2011. Habitant le South Side, le quartier pauvre de Chicago, la famille est composée de Frank, un père alcoolique et irresponsable, de Monica, une mère junkie absente la plupart du temps, et de leurs six enfants, Fiona, Lip, Ian, Debbie, Carl et Liam, qui sont obligés de multiplier les magouilles plus ou moins légales et de se débrouiller afin de payer les comptes, conserver la maison familiale, et agir les uns envers les autres comme les parents qu’ils n’ont jamais eu. Profondément humaine et attachante, cette émission met en scène la pauvreté, ce qui n’est pas très fréquent au petit écran, et bien qu’elle contienne sa part d’humour, on pourrait la comparer à une version beaucoup moins caricaturale des Bougons.

Dans cette dernière saison de Shameless, on retrouve Ian et Mickey six mois après leur mariage, alors que la lune de miel entre les deux époux est bel et bien terminée. Ayant perdu son emploi à l’atelier de réparation de motocyclettes où il travaillait, Lip tente de convaincre ses frères et sa sœur de vendre la maison familiale, ce qui fera craindre à Liam de sombrer dans l’itinérance. Accusée d’avoir couché avec une mineure, Debbie se retrouve sur la liste des délinquants sexuels à surveiller. Carl réalise enfin son rêve de devenir policier, mais a de la difficulté à trouver sa place entre les flics paresseux, les corrompus, et les officiers trop zélés. Frank de son côté souffre des premiers stades de la démence, causée par ses années d’abus d’alcool, et commence peu à peu à perdre la mémoire.

Plusieurs productions ont été affectées par la COVID-19, mais, à ma connaissance, Shameless : The Eleventh and Final Season est la première (et la seule) série télévisée à intégrer carrément la pandémie à son intrigue. Les personnages sont affublés d’un couvre-visage la plupart du temps, et certains d’entre eux portent le masque sous le nez. Les enfants suivent leurs classes par le biais de Zoom, et l’Alibi, le bar de Kevin et Veronica, est fermé la moitié du temps à cause des mesures sanitaires. Frank se retrouve évidemment du côté des conspirationnistes, doutant de l’existence même du coronavirus, Tami, la conjointe de Lip, se protège avec une visière au salon de coiffure où elle travaille et, sans trop dévoiler de l’intrigue, un personnage central sera atteint par la forme la plus grave de la maladie, ce qui causera son décès. Pour toutes ces raisons, jamais l’univers de la série n’aura semblé plus proche du nôtre.

Même en dehors de la pandémie, cette dernière saison de Shameless est sans doute la plus collée à l’actualité. Le ton politiquement incorrect de l’émission est intact, alors que Franny se verra offrir une mitraillette pour son cinquième anniversaire, ou que les jeunes jumelles de Kevin et Veronica consommeront des jujubes et des brownies au pot. L’émission aborde son sujet de prédilection, soit les effets de la gentrification sur la population pauvre du South Side de Chicago, mais on peut aussi apercevoir une murale en honneur de George Floyd, des masques avec l’inscription « Black Lives Matter », des suprématistes blancs sortant leurs torches tiki pour un rassemblement, ou des partisans de Trump avec des chandails « Stop the Steal ». On compte également des références au mouvement Antifa, à l’interférence des Russes dans les élections américaines, ou à la « culture de l’annulation ».

Après onze saisons, les acteurs connaissent leurs personnages sur le bout de leurs doigts, et les performances de Jeremy Allen White (Lip), Cameron Monaghan (Ian), Emma Kenney (Debbie), Ethan Cutkosky (Carl), Christian Isaiah (Liam), Steve Howey (Kevin), Shanola Hampton (Veronica), Noel Fisher (Mickey) et Kate Miner (Tami) sont authentiques et sincères. William H. Macy, qui a su livrer un ivrogne odieux tout en demeurant attachant à travers les années, sera longtemps associé au rôle de Frank. Il est par contre vraiment dommage qu’Emmy Rossum, l’interprète de Fiona et le véritable pilier de la famille Gallagher jusqu’à son départ à la fin de la saison neuf, ne soit pas de la partie. Les producteurs évoquent des complications dues à la COVID pour justifier son absence, mais il s’agit tout de même d’une grande injustice, autant pour la comédienne que pour les amateurs de Shameless.

Le coffret Shameless : The Eleventh and Final Season inclut les douze épisodes de cinquante minutes chacun (à l’exception de la finale, qui fait une heure), sur trois disques au format DVD. Le matériel supplémentaire comprend seize scènes retirées du montage, mais surtout Shameless Last Call, une réunion animée par la journaliste Stacey Wilson Hunt qui vaut le visionnement. Pandémie oblige, les acteurs principaux de la série et le scénariste et showrunner John Wells y participent à une discussion par le biais de la vidéoconférence, et évoquent les défis rencontrés pour conclure l’émission, ce qui va leur manquer le plus de leurs personnages, de leurs souvenirs et de leurs meilleurs moments, ou de ce qu’ils ont appris sur le métier d’acteur en travaillant avec un vétéran de la trempe de William H. Macy.

Même s’il est un peu triste de devoir faire ses adieux à la famille Gallagher, Shameless : The Eleventh and Final Season conclut en beauté l’une des meilleures séries de la dernière décennie, et si vous n’avez pas encore eu le plaisir de découvrir cette émission aussi irrévérencieuse que touchante, les dix premières saisons sont présentement disponibles sur Netflix.

8.5/10

Shameless: The Eleventh and Final Season

Réalisation: Iain B. McDonald, Silver Tree, Jude Weng, Daniella Eisman, Satya Bhabha, Shanola Hampton, Anthony Hardwick, Christopher Chulack

Scénario: John Wells, Corina Maritescu, Nancy M. Pimental, Philip Buiser, Sherman Payne, Joe Lawson (d’après les personnages créés par Paul Abbott)

Avec: William H. Macy, Jeremy Allen White, Cameron Monaghan, Emma Kenney, Ethan Cutkosky, Christian Isaiah, Steve Howey, Shanola Hampton et Noel Fisher

Durée: 720 minutes

Format : DVD (3 disques)

Langue : Anglais seulement