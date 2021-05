Mieux saisir les enjeux de l’heure, avec Horizon politique

Diffusée sur les ondes de la chaîne Savoir Média, Horizon politique est une série de six épisodes animée par Guillaume Lamy qui traite des grands enjeux auxquels est confrontée la société québécoise à l’heure actuelle.

Malgré l’avènement des chaînes d’information en continu, les questions soulevées par l’actualité ne sont souvent traitées qu’en surface, et la plupart des reportages à la télévision n’accordent que quelques minutes pour faire le tour de sujets complexes qui mériteraient pourtant d’être approfondis. Saviez-vous que plus de 60% des immigrants admis au Canada le sont sur leur possibilité à contribuer au marché de l’emploi? Qu’après avoir été plutôt marginale chez nous, l’extrême droite compte de nos jours entre vingt et trente groupes actifs? Que la majorité du territoire que nous occupons n’a jamais été cédé par les autochtones? Que, malgré tout, le Québec est l’une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord? Que le Canada reconnaît la primauté de Dieu dans sa constitution? Que les algorithmes possèdent les biais et préjugés de ceux qui les programment? Voilà autant de choses que vous apprendrez, et encore plus, grâce à Horizon politique.

La série Horizon politique aborde les grandes questions de société en profondeur : l’immigration, l’extrême droite, la situation des autochtones, les inégalités sociales, la laïcité ou l’éthique à l’ère numérique. Chacun des six épisodes comprend deux invités, habituellement des chercheurs et des universitaires, comme Mariam Hassaoui, professeure en sociologie de l’Université TELUQ qui a elle-même immigrée au Québec il y a une quarantaine d’années, ou David Koussens, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et l’un des rares spécialistes de la laïcité. La majeure partie de l’émission propose des échanges, fort instructifs, sur un sujet donné, et le dernier bloc se penche sur un ou deux documents permettant d’alimenter la réflexion, dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Loi 21 sur la laïcité de l’État, ou la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle.

L’animateur Guillaume Lamy est maniéré, et inutilement intense. Il met l’emphase sur certaines syllabes des mots et emprunte un ton un peu académique, mais heureusement, ses questions sont toujours pertinentes, et ses invités sont assez intéressants pour qu’Horizon politique se laisse regarder avec plaisir. Tout en étant adéquate, la réalisation de Mariane McGraw est un peu statique, et typique d’un « show de chaise ». Tournée dans un grand loft montréalais, l’émission alterne entre des plans éloignés des invités et de l’animateur, ou des gros plans sur la personne qui parle. Elle insère parfois des images des livres sur la table, des plantes sur le bord de la fenêtre, ou du paysage à l’extérieur, mais ne place jamais de photos ou d’images d’archives à travers le montage, à l’exception d’un seul graphique dans le quatrième épisode. Dans l’ensemble, il s’agit d’une série qui aurait pu être produite pour la radio, tant l’aspect visuel est peu exploité.

Si vous aimez les échanges intelligents qui poussent à la réflexion, Horizon politique est faite sur mesure pour vous. La série est diffusée, jusqu’au 17 juin, les jeudis soirs à 22h00 sur Savoir média. Les six épisodes sont également disponibles sur le site Web de la chaîne, au www.savoir.media.

