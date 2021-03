La crise climatique sous tous ses angles, avec Ça change quoi?

Abordant les nombreux bouleversements provoqués par la crise climatique, Ça change quoi? est probablement la série documentaire québécoise la plus étoffée sur le sujet, et un visionnement incontournable pour ceux et celles se préoccupant des questions environnementales.

Animée par le cinéaste et essayiste Hugo Latulippe, la série documentaire Ça change quoi? s’intéresse aux effets actuels et potentiels de la crise climatique. Composée de seize épisodes de trente minutes chacun, on y retrouve des conversations passionnantes avec des gens œuvrant dans des domaines très variés (ingénieur, médecin, urbaniste, chef de première nation, écrivain, musicien, biologiste, philosophe, militant, etc.). Certains livrent des discours plus techniques ou scientifiques, d’autres, plus passionnés, lancent de véritables cris du cœur, mais ils ont tous en commun d’être engagés dans la cause environnementale, et cette diversité de points de vue finit par brosser un portrait très complet d’une situation qui, malheureusement, semble de plus en plus irrémédiable.

À travers ses entrevues, Ça change quoi? traite de sujets aussi variés que l’éco-anxiété, la façon dont les villes sont construites autour de l’automobile, notre rapport à la nature, la corrélation entre la détérioration de l’environnement et notre santé physique, la surconsommation, le troisième lien à Québec, la déforestation, la disparition de certaines espèces, l’accroissement des réfugiés climatiques, la proximité des lobbys du pétrole et des gouvernements, l’augmentation du niveau de la mer, la multiplication des phénomènes météo extrêmes, l’absence de plan de transition sérieux de la part de nos élus, ou le défaitisme face à une situation qui semble désespérée en regard du peu de temps qu’il nous reste pour corriger le tir.

Les entretiens dans Ça change quoi? suivent sensiblement le même modèle. Après une brève présentation, Hugo Latulippe demande à la personne interviewée les origines de ses préoccupations écologiques, et ce qui l’a poussé à militer en faveur de l’environnement. La conversation se tourne ensuite vers les raisons ayant engendré la crise climatique actuelle, et ses répercussions sur les différents aspects de notre vie, le tout dans une optique axée sur le Québec. Le constat est souvent sombre, mais de nombreuses pistes de solutions sont heureusement abordées. Les entrevues se terminent sur ce qui inspire l’invité et lui donne de l’espoir pour le futur, ainsi que ses suggestions de lecture sur le sujet.

Une partie des personnes interviewées sont bien connues, comme Patrick Bonin, le responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, ou la chef renommée Colombe St-Pierre, mais la série permet aussi de découvrir des gens engagés qui gagnent à l’être, dont l’ingénieure Catherine Morency ou le philosophe Jean Bédard. Même si la question environnementale semble omniprésente dans les médias depuis quelques années, les invités de Ça change quoi? apportent souvent des points de vue et des idées peu répandues, remettant en question la voiture électrique comme panacée par exemple, ou notant que, même si l’on fabrique des trains et des autobus au Québec, nos gouvernements privilégient immanquablement l’industrie automobile.

Ça change quoi? est réalisé et monté par Benoit Ouellet. Les entrevues (qui se déroulent toutes dans la même maison) sont filmées de manière très dynamique, avec plusieurs caméras proposant des angles de vue variés sur l’animateur et son invité, et à l’exception de deux épisodes tournés de soir, la production baigne dans la lumière éclatante du soleil. Parfois, la personne interviewée fait face à la caméra, dans une sorte de confessionnal vidéo. Afin de briser la monotonie, chaque épisode insère des paysages hivernaux du Bas-Saint-Laurent, avec ses arbres enneigés, ses lacs gelés, les toits des maisons paisibles, ou les voitures et les déneigeuses roulant dans les rues, mais les mêmes images ont tendance à revenir à plusieurs reprises.

Malgré toute sa pertinence, les climatosceptiques ne risquent pas de changer d’avis en regardant Ça change quoi?, mais ceux et celles qui s’intéressent à la question environnementale apprécieront cette série diffusée sur la chaîne télé Savoir média, et disponible gratuitement dans son intégralité sur YouTube.

Cliquez ici pour visionner la série.

